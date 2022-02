Helvetica akquiriert Liegenschaften im Wert von über 240 Mio Franken

Zürich – Helvetica setzt die Wachstumsstrategie ihrer Fonds erfolgreich fort. Seit Dezember 2021 wurden zwölf Wohnliegenschaften im Wert von 208 Mio Franken und zwei Spezialliegenschaften im Wert von 36 Mio Franken zugekauft.

Die neu akquirierten Wohnliegenschaften befinden sich an sehr guten Lagen in den Kantonen Basel-Stadt, Bern, St. Gallen, Thurgau und Zürich. Sie erhöhen das bestehende Liegenschaftenportfolio des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) per Ende Januar 2022 um knapp 500 Wohnungen und um über 7 Mio Franken an jährlichen Mietzinseinnahmen. Der Vermietungsstand dieser Liegenschaften beläuft sich auf über 97%. Sechs der insgesamt zwölf zugekauften Liegenschaften wurden Anfang Januar 2022 beurkundet und tragen somit ganzjährig zum Ertrag 2022 bei. Sie befinden sich in den Kantonen St. Gallen und Zürich und weisen einen Verkehrswert von 74 Mio Franken auf.

Bei den zwei praktisch vollvermieteten Spezialliegenschaften des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) handelt es sich um den Zukauf einer Logistik-Immobilie in Buchs (ZH) sowie um einen Arrondierungskauf in Sion (VS).

Peer Kocur, Head Investment Management, freut sich: «Die Mittel aus den Kapitalerhöhungen der beiden Fonds konnten direkt in den Erwerb attraktiver Liegenschaften investiert werden. Damit erhöhen sich die Diversifikation und die Fondsgrösse beider Gefässe markant.»

HSL Fund um 181% gewachsen

In den vergangenen 13 Monaten wurde das Immobilienportfolio um 25 hochwertige Wohnliegenschaften erweitert. Es umfasst per Ende Januar 2022 insgesamt 47 Liegenschaften mit über 1300 Wohnungen und einem Verkehrswert von 575 Mio Franken. Detaillierte Informationen zu den ungeprüften Ergebnissen 2021 sind im Factsheet des HSL Fund zu finden. Der Jahresbericht wird am 21. März 2022 publiziert.

HSO Fund mehr als verdoppelt

Die Highlights bei den Investitionen des HSO Fund waren im Geschäftsjahr 2021 der Erwerb eines Fachmarkts mit fünf attraktiven Objekten in Pratteln und die genannten Liegenschaften in Buchs und Sion. Mit dieser Portfoliodiversifizierung hat sich der Verkehrswert von 110 um 124 auf 234 Mio Franken gesteigert. Detaillierte Informationen zu den ungeprüften Ergebnissen 2021 sind im Factsheet des HSO Fund zu finden. Der Jahresbericht wird am 17. März 2022 publiziert.(Helvetica/mc)