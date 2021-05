Helvetica: Kapitalerhöhung des HSL Fund deutlich überzeichnet

Procimmo: Polymen Fonds Immobilier blickt auf erfreuliches Geschäftsjahr zurück

Die Anlagerendite erhöht sich per 31. Dezember 2020 auf 4.47% (4.33% per 31.12.2019) und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») auf 4.34% (4.23% per 31.12.2019).