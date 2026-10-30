Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf 113,7 Millionen Franken – weitere Zeichnungsöffnung

Zürich – Die Helvetica Life Investment Foundation hat den Aufbau ihrer Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz» im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 weiter vorangetrieben. Per 30. September 2026 umfasst das Portfolio acht Objekte mit einem Gesamtwert von 113,7 Millionen Franken. Der Nettoinventarwert pro Anspruch stieg im Berichtszeitraum um 2,6 % auf 1’026.22 Franken. Vom 2. November bis 11. Dezember 2026 wird die Anlagegruppe für weitere Zeichnungen geöffnet.

Gezielter Portfolioaufbau und steigender Nettoinventarwert

Der Portfoliowert erhöhte sich von 35,7 Millionen Franken per 31. März 2026 auf 113,7 Millionen Franken per 30. September 2026 und ist bis Ende Oktober weiter auf 141 Millionen Franken angewachsen. Per Stichtag umfasste das Portfolio fünf energetisch gut positionierte Bestandsliegenschaften, zwei Bestandsliegenschaften mit Sanierungspotenzial sowie das Neubauprojekt in Pfeffikon LU. Sieben der acht Objekte konnten ausserhalb von Bieterverfahren erworben werden. Die durchschnittliche Nettoankaufsrendite lag bei 3,2 % und damit über der Zielgrösse von 3,0 %.

Der Nettoinventarwert pro Anspruch erhöhte sich im Berichtszeitraum von 1’000.63 auf 1’026.22 Franken. Neben den laufenden Erträgen trugen nicht realisierte Kapitalgewinne aus Ankäufen und dem Baufortschritt in Pfeffikon zur Entwicklung bei.

Qualitätsorientiertes Wachstum

«Als Stiftungsrat legen wir Wert auf ein qualitatives Wachstum, das unsere Anlagestrategie konsequent abbildet», sagt Markus Streckeisen, Präsident des Stiftungsrats.

Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026

Die bisherigen Kapitalzusagen wurden vollständig abgerufen. Mit der nächsten Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026, 12.00 Uhr, wird das Portfolio weiter ausgebaut und breiter diversifiziert werden. Dazu steht eine Akquisitionspipeline über 171 Millionen Franken bereit, davon 123 Millionen Franken exklusiv.

Im Anschluss an die Zeichnungsperiode wird der Stiftungsrat eine Schliessung der Anlagegruppe in Betracht ziehen und das weitere Wachstum über reguläre Öffnungen steuern. (Helvetica/mc)

Helvetica Life Investment Foundation