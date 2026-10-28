Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK: Erfolgreiche Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich rund CHF 76 Millionen für das Teilvermögen «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen.

Die Zeichnungsfrist dauerte vom 12.10.2026 bis zum 23.10.2026, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 30.10.2026 erfolgen.

Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 486’993 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien auf 3’895’946 erhöht.

Die Kapitalaufnahme dient insbesondere dem Erwerb mehrerer bereits gesicherter Wohnliegenschaften, die attraktive Renditen und langfristiges Wertsteigerungspotenzial bieten. (Procimmo/mc/ps)