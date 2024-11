Helvetica Swiss Living Fund geht im Dezember 2024 an die Börse

Zürich – Die Änderungen des Fondsvertrages des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) im Zusammenhang mit der Öffnung für Publikumsanleger wurden von der FINMA genehmigt. Auf dieser Basis und dank der frühzeitig abgeschlossenen Repositionierung des Fonds hat die Fondsleitung beschlossen, den HSL Fund noch im 2024 an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Der erste Handelstag ist auf den 10. Dezember 2024 angesetzt.

Mit dem Börsengang erwartet die Fondsleitung eine erhöhte Liquidität, eine bessere Handelbarkeit und eine Erweiterung des Investorenkreises.

Per Ende Oktober 2024 umfasst das Portfolio des HSL Fund 40 reine Wohnliegenschaften in wachstumsstarken, suburbanen Regionen der Deutsch- und Westschweiz. Der strategische Fokus liegt auf dem Wohnungsangebot für Mehrpersonen- und Familienhaushalte im tiefen bis mittleren Mietpreissegment.

Der Verkehrswert des Portfolios beläuft sich aufgrund der getätigten Verkäufe bis Ende Oktober 2024 auf rund CHF 525 Mio., die durchschnittliche Bruttorendite liegt bei 4.1 Prozent und die Leerstandsquote ist mit rund 4 Prozent stabil. Die Fremdfinanzierungsquote des HSL Fund liegt mit 27 Prozent in der angestrebten Zielspanne. Per Halbjahr 2024 betrug der Net Asset Value (NAV) CHF 102.7 pro Anteil. Nach Auszahlung der Rücknahmen aus dem Geschäftsjahr 2023 wird das Nettofondvermögen Ende März 2025 ca. CHF 365 Mio. umfassen.

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet die Fondsleitung einen Nettoertrag im vorgesehenen Zielkorridor. Dies ermöglicht eine Dividende von voraussichtlich CHF 2.80 pro Anteil für das Jahr 2024 – eine Ausschüttung, die die Fondsleitung als langfristig realisierbar erachtet und die Fondsbasis nachhaltig gesund hält. Zudem wurde die Managementgebühr auf attraktive 0.45 Prozent gesenkt, was die Ertragskraft des Fonds zusätzlich steigert.

«Die Kotierung des HSL Fund ermöglicht es nun allen Anlegern, ihr Portfolio mit renditestarken, suburbanen Wohnimmobilien in wachstumsstarken Schweizer Regionen zu diversifizieren und vom liquiden Handel an der Schweizer Börse zu profitieren,» erklärt Urs Kunz, Chief Commercial Officer bei Helvetica.

Die Fondsleitung wird regelmässig über weitere Schritte informieren. Am 3. Dezember 2024, 11 Uhr, findet ein Webinar für bestehende und interessierte Investoren zum Börsengang und weiteren, strategischen Entwicklung des Fonds statt: Link. (Helvetica/mc/ps)