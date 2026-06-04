Helvetica Swiss Living Fund – Konditionen der Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) lanciert eine Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von rund CHF 41 Millionen. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zu einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je CHF 103.20.

Zielvolumen: rund CHF 41 Millionen

Zeichnungsfrist: 09. Juni bis 19. Juni 2026, 12.00 Uhr MESZ

Liberierung: 25. Juni 2026

Ausgabepreis: CHF 103.20

Emissionsablauf

Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz. Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je CHF 103.20 in Schweizer Franken.

Bezugsrechte können vom 09. Juni bis 17. Juni 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 396’798 begrenzt. Durch diese Emission erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile des HSL Fund von 3’571’184 auf maximal 3’967’982. Die Liberierung für die neu ausgegebenen Anteile ist am 25. Juni 2026. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger werden bis spätestens am 22. Juni 2026 über die endgültige Anzahl der neuen Anteile informiert.

Mittelverwendung aus Emission

Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb weiterer Liegenschaften in der Deutschschweiz sowie für wertsteigernde Investitionen in das bestehende Portfolio verwendet. Die Fondsleitung hat daher bereits zwei Immobilien ausserhalb von Bieterverfahren exklusiv angebunden. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser Liegenschaften beträgt rund CHF 50 Millionen. Die Objekte befinden sich in der Ostschweiz und im Kanton Aargau und weisen Nettorenditen von 3.2 % beziehungsweise 3.5 % auf. Diese liegen über der aktuellen Bestandes-nettorendite des Portfolios. Zusätzlich wird ein Teil des Emissionserlöses in eine bereits gestartete umfassende Bestandessanierung investiert.

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Datum: Dienstag, 09. Juni 2026:

(Helvetica/mc/ps)