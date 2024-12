Herausforderungen meistern: Wie Armeniens Mikrofinanzinstitute wirtschaftliche Resilienz fördern

Von Astghik Sargsyan, CEO Mikro Kapital Armenia UCO

Armenien erlebte kürzlich ein erhebliches Wirtschaftswachstum, das massgeblich von einem Zuwachs von Unternehmen getragen wurde und zusätzlich durch den Dienstleistungssektor sowie Mikrofinanzinstitute gesteigert wurde.

Das Land hat seit seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 bedeutende wirtschaftliche Transformationen durchlaufen. Die Einführung der Marktwirtschaft brachte zahlreiche Schwierigkeiten mit sich, wie beispielsweise die Privatisierung von Staatsunternehmen und die Notwendigkeit, die Inflation zu regulieren. Früher waren es vor allem Landwirtschaft, Bergbau und Produktion, die die Wirtschaft vorantrieben. Doch in letzter Zeit verzeichnete Armenien ein Wachstum im Dienstleistungssektor, in der Informationstechnologie und im Nichtbanken-Finanzsektor.

Armenien verzeichnete im Jahr 2022 ein erhebliches Wirtschaftswachstum und wurde mit einer Wachstumsrate von 12,6 % das am schnellsten wachsende Land Osteuropas und Zentralasiens. Diese rasante Entwicklung wurde durch den jüngsten Zuwanderungsschub, den wachsenden Handel und das erhöhte Kapital nach der Invasion Russlands in die Ukraine vorangetrieben. Armenien verzeichnete ebenfalls 150.000 Einwanderer aus Indien, die identische Anzahl kam aus Russland. In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hielt die Dynamik an, wobei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr zweistellig wuchs. Dieses Wachstum profitierte vom Dienstleistungssektor, Handel und Transport.

Der wirtschaftliche Aufschwung Armeniens in diesem Zeitraum lässt sich grösstenteils auf die Zunahme der Konsumausgaben und gesteigerte Investitionsniveaus zurückführen. Währenddessen sank die Inflation signifikant, vor allem aufgrund rückläufiger Ausgaben für Nahrungsmittel und Transport, was zu einer gleichzeitigen Entlastung von Haushalten und Unternehmen führte (von 8,6 % im Jahr 2022 auf 3,1 % im Jahr 2023). Armeniens Staatsfinanzen verbesserten sich signifikant, da die Steuereinnahmen um 6 % höher ausfielen als erwartet, was zu einem Haushaltsüberschuss führte, der die Prognosen übertraf. Durch die erlangte finanzielle Stabilität konnte das Land seine Staatsschulden erheblich verringern und eine stabile Basis für künftiges Wachstum und Wohlstand schaffen.

Dennoch bleiben mehrere wirtschaftliche Herausforderungen bestehen:

Begrenzter Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen: In ländlichen Regionen und unter einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen bleibt der Zugang zu herkömmlichen Bankdienstleistungen nach wie vor eingeschränkt. Hohe Armutsraten: Trotz der Fortschritte, die erzielt wurden, lebt immer noch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung in Armut, was zu einer Zunahme der Einkommensungleichheit führt. Abhängigkeit von Überweisungen: Ein beträchtlicher Anteil der Wirtschaft ist auf Geldüberweisungen von im Ausland lebenden Armeniern angewiesen. Dadurch wird das Land anfällig für ökonomische Schwankungen in anderen Ländern.

Trotz dieser Herausforderungen sind Mikrofinanzinstitute (MFIs) unverzichtbar geworden, um kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) sowie Einzelpersonen, die üblicherweise keine Unterstützung von herkömmlichen Banken bekommen, Finanzdienstleistungen anzubieten.

MFIs unterstützen lokale Unternehmen – eine Erfolgsgeschichte

Der Sektor wächst schnell. Institutionen wie Mikro Kapital Armenia spielen eine Schlüsselrolle bei der Erweiterung des Finanzzugangs. Durch den Fokus auf verantwortungsbewusste Kreditvergabe gewährleisten diese Mikrofinanzinstitute, dass Kreditnehmer nicht nur finanzielle Mittel erhalten, sondern auch die Kompetenz erlangen, ihre Unternehmen zu erhalten und zu erweitern.

Die Bäckerei von Edgar Petrosyan stellt ein eindrucksvolles Exempel für die signifikante Auswirkung dar, die Mikrofinanzinstitute in Armenien entfalten können. Durch die Aufnahme eines Kredits in Höhe von 115.000 EUR konnte Edgar seine Bäckerei ausbauen, in moderne Ausrüstung investieren und die Renovierung seiner Räumlichkeiten durchführen, was zu einem bedeutenden Anstieg seines Geschäftsumsatzes führte. Beispiele dieser Art verdeutlichen, wie Mikrofinanzierung dazu beitragen kann, dass lokale Unternehmer ihre Geschäfte erweitern und Arbeitsplätze schaffen.

Herausforderungen für wirtschaftliche Resilienz

Trotz einiger positiver Entwicklungen birgt der wirtschaftliche Ausblick Armeniens erhebliche Risiken. Der Konflikt in Berg-Karabach, der sich im September 2023 uuspitzte, resultierte in der Vertreibung von Zigtausenden armenischer Einwohner und brachte erhebliche humanitäre Probleme mit sich. Die Unsicherheit steigt aufgrund von Grenzkonflikten, möglichen Rückgängen bei Geldtransfers und wirtschaftlichen Abschwächungen bei den Handelspartnern Armeniens.

Zusätzlich kämpft Armenien mit einem Mangel an Arbeitskräften aufgrund geringer Geburtenraten und Abwanderung, der Notwendigkeit von russischer Unterstützung in wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Belangen sowie der Anfälligkeit für die Auswirkungen des Klimawandels. Das Land kämpft zudem mit der Herausforderung, ausländische Investitionen anzulocken, hat Probleme mit der Anbindung und der eingeschränkten Diversifizierung der Exportmärkte.

Angesichts der anhaltenden Bewältigung seines komplexen geopolitischen Umfelds und wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt Armenien auf die unverzichtbare Rolle von MFIs angewiesen, um langfristige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Mikrofinanzinstitute sind massgeblich daran beteiligt, die finanzielle Inklusion voranzutreiben, indem sie geringfügige Darlehen an unterversorgte Bevölkerungsgruppen und Unternehmen bereitstellen. Diese Institutionen helfen, die Lücke zu schliessen, die von traditionellen Banken hinterlassen wird, und bieten denjenigen Finanzdienstleistungen an, die oft als «nicht bankfähig» gelten. Mikrofinanzinstitute unterstützen nicht nur finanziell, sondern fördern auch die Fähigkeit der Kreditnehmer, ihre Unternehmen zu erhalten und zu erweitern, indem sie auf verantwortungsbewusste Kreditvergabe setzen. Es ist von grosser Bedeutung, diese Hilfe bereitzustellen, um lokalen Unternehmern die Möglichkeit zu geben, Arbeitsplätze zu schaffen und die Entwicklung der Gemeinschaft zu unterstützen.

Mikro Kapital Armenia UCO