Hiag führt Geschäftsmodell fort und will Wohnanteil steigern

Basel – Die Immobiliengesellschaft Hiag hält anlässlich ihres heutigen Kapitalmarkttages am bewährten Geschäftsmodell fest. Dabei blieben eigene Arealentwicklungen die wesentlichen Wachstumstreiber, heisst es in einer am vom Donnerstagmorgen veröffentlichten Präsentation. Das Unternehmen will weiterhin steigende Mieterträge generieren und damit eine nachhaltige Dividendenpolitik sichern.

Zudem will Hiag den Wohnanteil im Portfolio sukzessive steigern, wie aus der Präsentation weiter hervorgeht. Von 11 Prozent Ende 2025 soll dieser bis 2029 auf dann 20 Prozent und bis 2034 auf 25 Prozent zulegen. Die Mieterträge sollen ebenfalls steigen – und zwar von gut 77 Millionen Ende vergangenen Jahres auf 95 bis 100 Millionen im 2029 und 150 bis 160 Millionen bis 2034.

Auch selektive Verkäufe würden zum Kapitalrecycling genutzt – und um neue Projektinvestitionen zu finanzieren. Bis 2034 soll der Marktwert des Portfolios bis zu 3,5 Milliarden Franken erreichen. Zum Vergleich: Ende 2025 knackte der Portfoliowert erstmals die Marke von 2 Milliarden Franken. (awp/mc/pg)