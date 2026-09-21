MoneyPark: Einschätzung Hypothekarzinsen September 2026 – Aktuelles Zinsniveau verfestigt sich

Zürich – Seit der Zinswende 2022 sind die Hypothekarzinsindikatoren in Deutschland und Grossbritannien rund viermal, in den USA sogar mehr als fünfmal stärker gestiegen als in der Schweiz.

Der starke Franken und die moderate Teuerung wirken weiterhin als Puffer gegen internationale Entwicklungen. Dass die Schweiz aber nicht komplett vor Zinsschwankungen geschützt ist, zeigen die jüngsten Anstiege.

Viele Hypothekargeber erwarten insbesondere bei längeren Laufzeiten weiteren Aufwärtsdruck. Die Rückkehr zur Tiefstzinswelt scheint in weite Ferne gerückt, aber im Vergleich zum Ausland bleiben die Hypothekarzinsen in der Schweiz mit rund 2% für eine zehnjährige Laufzeit äusserst attraktiv.

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(MoneyPark/mc/ps)