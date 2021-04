Homegate und MoneyPark gehen strategische Partnerschaft ein

Zürich – Die Immobilienplattform Homegate und der Spezialist für Hypotheken und Immobilien MoneyPark gehen gemeinsame Wege. Neu können sich Nutzer von Homegate dank der direkt in die Plattform integrierten Tools von MoneyPark durch ein Zertifikat bestätigen lassen, dass die Immobilie in ihrer finanziellen Tragbarkeit liegt. Des Weiteren wird ihnen durch die Berechnung eines personalisierten Zinssatzes mit einem Klick angezeigt, wie viel sie die Immobilie im Monat kosten wird. Ab sofort stehen Nutzern von Homegate somit die gesamte Finanzierungswelt von MoneyPark mit aktuell über 150 Hypothekargebern sowie eine persönliche und unabhängige Beratung von MoneyPark zur Verfügung.

Wer heute ein Eigenheim kaufen möchte, sieht sich mit diversen Hindernissen konfrontiert. Die Nachfrage, gerade in attraktiven Ballungs- und Umlandregionen, übersteigt das Angebot bei weitem, weshalb Immobilien oftmals im Bieterverfahren verkauft werden oder Kunden «blitzschnell» zuschlagen müssen. Gestiegene Immobilienpreise erschweren es zudem, eine Finanzierung zu erhalten.

Die Zusammenarbeit zwischen Homegate und MoneyPark adressiert diese Kundenbedürfnisse: Hat der Kunde eine passende Immobilie gefunden, kann er sich durch die neu integrierten MoneyPark-Tools ausrechnen lassen, ob er sie sich leisten kann (Finanzierungsbestätigung inkl. Zertifikat) und wie viel sie ihn monatlich kosten würde (Berechnung des persönlichen Zinssatzes). Dies erleichtert den Nutzern von Homegate den gesamten Prozess und hilft ihnen dadurch, den Weg zum Eigenheim schneller und einfacher zu finden.

Auswahl aus über 150 Finanzierungspartnern

Haben Nutzer auf Homegate ihr Traumobjekt gefunden, können sie direkt eine Hypothekaranfrage bei MoneyPark absetzen und erhalten in Sekundenschnelle einen personalisierten Zinssatz. MoneyPark bietet ihnen nicht nur den Zugang zum günstigsten Hypothekarangebot aus aktuell über 150 verschiedenen Hypothekargebern, sondern berücksichtigt durch unabhängige persönliche Beratung in Filialen oder per Video auch die oftmals höchst unterschiedlichen persönlichen Bedürfnisse und Umstände. «Wir möchten unsere Nutzer auf digitaler Strecke nicht nur bis zum Finden der Traumimmobilie, sondern auch darüber hinaus bis zum Kauf begleiten und ihnen alle Anschlussdienstleistungen auf einen Klick bieten. Dass MoneyPark als Marktführer der unabhängigen Immobilienfinanzierung seine Kundinnen und Kunden bei einer solch wichtigen Entscheidung unabhängig und persönlich berät, war für uns ausschlaggebend für das Eingehen der Partnerschaft», sagt Simon Herrmann, Business Owner Consumer Services bei Homegate. (mc/pg)