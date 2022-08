Immobilienportfolio des Helvetica Swiss Living Fund wächst in H1 um 43%

Zürich – Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) konnte im ersten Halbjahr 2022 das Immobilienportfolio um 13 hochwertige Wohnliegenschaften im Gesamtwert von CHF 210 Millionen erweitern. Damit umfasst es per Ende Juni 2022 insgesamt 54 Liegenschaften mit 1’630 Wohnungen und einem Verkehrswert von CHF 715 Millionen.

Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund konnte im ersten Halbjahr 2022 eine stark überzeichnete Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von CHF 125.6 Millionen durchführen. Mit dem Mittelzufluss konnten 13 zusätzliche Wohnobjekte an attraktiven Lagen mit einem Marktwert von CHF 210 Millionen zugekauft werden. Der Marktwert des Immobilienportfolios per 30. Juni 2022 erhöhte sich auf CHF 715.1 Millionen, was gegenüber dem Jahresende 2021 einem Anstieg von rund 43% entspricht (31.12.2021: CHF 500.8 Millionen). Das Portfolio umfasst neu insgesamt 54 Liegenschaften mit 1’630 Wohnungen.

Mietzinseinnahmen auf 11 Mio Franken gesteigert

Als Folge des weiteren Portfolioausbaus stiegen die Mietzinseinnahmen in der Berichtsperiode 2022 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021 um 135% auf CHF 11.0 Millionen (30.06.2021: CHF 4.7 Millionen). In der Stichtagsbetrachtung per 30. Juni 2022 lag der jährliche Ist-Mietertrag bei rund CHF 25.1 Millionen und konnte damit von CHF 18.3 Millionen per Ende Vorjahr um CHF 6.8 Millionen gesteigert werden. Seit Anfang Jahr konnten 126 Wohnungen neu vermietet werden, was dazu beigetragen hat, dass der Vermietungsstand bei 94.9% stabil geblieben ist. Auch die neu ins Portfolio aufgenommenen Liegenschaften haben ein hohes Wiedervermietungspotenzial und tragen zur Qualitätsaufwertung bei und erschliessen zusätzliche Einnahmequellen.

Der Nettoertrag stieg im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 8.9 Millionen (30.06.2021: CHF 3.5 Millionen). Aus der Bewertung des Liegenschaftenportfolios durch den unabhängigen Schätzungsexperten resultierte ein nicht realisierter Kapitalgewinn von CHF 4.1 Millionen (30.6.2021: CHF 2.7 Millionen). Der Gesamterfolg des ersten Halbjahrs 2022 bezifferte sich damit auf CHF 11.6 Millionen (30.6.2021: CHF 5.7 Millionen).

Nettofondsvermögen von 434 Mio Franken

Das Gesamtfondsvermögen lag per 30. Juni bei CHF 727.0 Millionen (31.12.2021: CHF 516.3 Millionen). Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 289.1 Millionen (31.12.2021: CHF 203.1 Millionen) und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 3.9 Millionen (31.12.2021: CHF 2.4 Millionen) erreichte das Nettofondsvermögen einen Wert von CHF 434 Millionen (31.12.2021: CHF 310.1 Millionen). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil lag per 30. Juni bei CHF 113.05. Das Immobilienportfolio im Wert von CHF 715.1 Millionen ist breit diversifiziert und umfasst 54 Liegenschaften. Die geografische Verteilung liegt mit rund 90% des Portfolios schwergewichtig in der Deutschschweiz, die restlichen 10% verteilen sich auf die Süd- und Westschweiz.

Ausblick

Die Fondsleitung strebt auch in der zweiten Jahreshälfte einen weiteren Ausbau des Portfolios im Rahmen der Anlagestrategie an. Bereits im Juni wurde der Kaufvertrag für eine Liegenschaft mit 48 Wohnungen in Biel zu einem Preis von CHF 16 Millionen beurkundet. Die Eigentumsübertragung ist für das vierte Quartal 2022 geplant. Dank der weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum wird für die zweite Jahreshälfte zudem der neuerliche Anstieg des Vermietungsstands erwartet. Zur weiteren Steigerung der Mietzinseinnahmen und zur Erhöhung der Attraktivität des Portfolios sollen mittelfristig auch bauliche Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Weitere Wachstumsschritte werden kritisch analysiert und es wird nur investiert, wenn weiterhin marktgerechte Renditen erzielt werden können. Falls die Marktbedingungen sich weiterhin gut entwickeln, wird eine weitere Kapitalerhöhung geprüft.

Auch für das Geschäftsjahr 2022 kann voraussichtlich mit einer attraktiven Ausschüttung gerechnet werden. (awp/mc/pg)