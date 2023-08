Innovation und Nachhaltigkeit: properti ein Early Integrator von REMMS

Zürich – Properti verstärkt das Engagement für ESG als einer der ersten Integratoren von REMMS, dem “Real Estate Meta Rating and Monitoring on Sustainability”. REMMS startet nach intensiver Vorbereitungszeit offiziell in der Schweiz und setzt damit neue Massstäbe in Sachen Immobilienbewertung und Nachhaltigkeitsmanagement.

Mit Immobilien nachhaltig in Richtung Zukunft

Das Roll Out von REMMS wurde diese Woche von Dr. Stefan Fahrländer, Mitbegründer des FPRE (Fachverband für Immobilienökonomie an der Universität Zürich), und Andreas F. Vögeli, Partner bei NKF (Niederer Kraft Frey), bekannt gegeben. Mit REMMS wird eine Möglichkeit geschaffen, jede der rund zwei Millionen Immobilien in der Schweiz umfassend hinsichtlich ihrer ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit zu bewerten. Diese Initiative setzt einen klaren Impuls für die Zukunft der Immobilienbranche.

Nachhaltigkeitspotenzial gezielt erkennen

Mit dem Fokus auf Innovation und nachhaltige Entwicklung nutzt properti die REMMS-API, um die Immobilien bezüglich Nachhaltigkeit zu analysieren. Durch die Nutzung von Nachhaltigkeitskennzahlen und -bewertungen unterstützt properti damit private und institutionelle Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Identifizierung von Handlungsfeldern und Wertermittlung auf Gebäudeebene. Diese ganzheitliche Herangehensweise ermöglicht es, das Nachhaltigkeitspotenzial der Immobilien auszuschöpfen und eine wegweisende Entwicklung zu fördern.

In der heutigen Wirtschaft spielt ESG (Environmental, Social, Governance) eine immer zentralere Rolle. Dabei geht es nicht nur um gesetzlichen Vorgaben, sondern vielmehr um das bewusste Bekenntnis von Unternehmen zu nachhaltigem Handeln sowie Verantwortung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Im Immobiliensektor wächst das Interesse von Eigentümern und Mietern an nachhaltigen Immobilien, die diese Werte widerspiegeln. Die frühe Systemintegration von properti verdeutlicht die Entschlossenheit des Unternehmens, nicht nur den Status quo der Branche zu hinterfragen, sondern auch aktiv die Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft mit verstärktem Engagement für ESG voranzutreiben.

Adrian Künzi, Co-Founder & CRO von properti: Die Immobilienbranche steht an vorderster Front der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Diese Position birgt eine klare Verantwortung, aber auch neue Chancen. Daher sind wir stolz darauf, eines der ersten Unternehmen zu sein, die das System unserer Partnerin REMMS integriert haben. Ein zentraler Schritt in unserem Vorhaben, den Immobiliensektor gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern nachhaltiger zu gestalten. Dies spiegelt unser Engagement für Innovation, Transparenz und Nachhaltigkeit wider und ist ein deutlicher Beleg dafür, dass der Weg zu einer nachhaltigen Immobilienzukunft bereits begonnen hat. (properti/mc)