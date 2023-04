Inyova Impact Investing: Investitionen in Clean Energy auf Rekordhoch

Die Klimakrise ist unbestritten die grösste Herausforderung unserer Zeit. Da die Industrie für fossile Brennstoffe der grösste CO2-Emittent ist, muss die Welt deutlich schneller auf saubere Energie umsteigen und die Investitionen in Clean Energy noch weiter steigern.

von Cristian von Angerer, CIO bei Inyova Impact Investing

Das letzte Jahr hat einen phänomenalen Rekord im Bereich der Clean Energy gebracht. Zum ersten Mal standen mehr als 1100 Mrd Dollar an Investitionen zur Verfügung. Es war auch das erste Mal, dass die Mittel für saubere Energie genauso hoch waren wie die für fossile Brennstoffe. Diese Investitionen beschreiben das finanzielle Engagement von Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und Endverbraucher für eine kohlenstoffarme Energiewende. Gleichzeitig aber bleiben die Investitionen hinter dem zurück, was nötig ist, um das von der Europäischen Union gesetzte Ziel „Netto-Null“ bis 2050 zu erreichen.

Welche Sektoren haben am meisten profitiert?

Clean Energy bezieht sich auf die Sektoren, welche die Energiewende unterstützen. Dazu gehören erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie, Energiespeicherung, elektrifizierter Verkehr, elektrifizierte Wärme, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Wasserstoff und nachhaltige Materialien. In fast allen diesen Bereichen wurde 2022 ein Investitionsschub verzeichnet. Laut Bloomberg müssen sich die Investitionen in saubere Energie allerdings verdreifachen, damit die Welt bis 2050 „Netto-Null“ erreichen kann. Um den Herausforderungen des Klimawandels wirksam zu begegnen, müssen also noch mehr finanzielle Mittel in Clean Energy fliessen.

Dabei blieben die erneuerbaren Energien, zu denen Wind- und Solarenergie, Biokraftstoffe und andere erneuerbare Energien gehören, der grösste Investitionssektor. Der Sektor hat mit 495 Mrd Dollar an zugesagten Mitteln im Jahr 2022 einen neuen Rekord aufgestellt, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der elektrifizierte Verkehr, der die Ausgaben für Elektrofahrzeuge und die dazugehörige Infrastruktur umfasst, hat die erneuerbaren Energien mit 466 Mrd Dollar im Jahr 2022 fast überholt – ein beeindruckender Anstieg von 54 % im Vergleich zum Vorjahr.

Vorreiter-Unternehmen im Clean Energy-Sektor

Zu den Vorreiter-Unternehmen zählt zum Beispiel Nel ASA. Das Unternehmen hat eine Technologie für die Speicherung von überschüssiger erneuerbarer Energie in Form von Wasserstoff entwickelt. Dieser kann beispielsweise für andere Industrien, wie Stahl oder Flugverkehr, eingesetzt werden, die für die Umwelt nur schwer abbaubare Stoffe und Energien verwenden. Mit den Elektrolyseuren für die Produktion sowie der Speicher- und Verteilungstechnologie könnte eines der grössten Probleme der erneuerbaren Energien gelöst werden, nämlich die Unterbrechung bzw. die Speicherung überschüssiger Energie bei besonders sonnigem oder windigem Wetter und die Verwendung zur Herstellung von Wasserstoff.

Ebenfalls sehr erfolgreich im Clean Energy-Sektor ist Sunrun Inc. Die amerikanische Firma bietet die Finanzierung und Installation von Solarzellen für die Dächer von Privathaushalten an. Das Unternehmen trägt damit auf sehr direkte Art und Weise zum Ausbau der erneuerbaren Energien bei.

Ausserdem auf Wachstumskurs ist TPI Composites Inc., ein Hersteller von Bestandteilen für Windturbinen. Ca. 38 % aller Onshore-Windblätter auf Megawatt-Basis wurden weltweit (ohne China) von dem Unternehmen im vergangenen Jahr produziert. 2022 wurde somit ein Nettoumsatz von mehr als 1,76 Mrd Dollar erzielt und mehr als 8800 Windblätter hergestellt. (Inyova/mc)