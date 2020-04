Kapitalerhöhung der bonainvest Holding AG

Solothurn – Das Immobilienunternehmen bonainvest Holding AG erhöht nach einem erfolgreichem Geschäftsjahr 2019 das Kapital. Die Tochtergesellschaft bonacasa AG ist punkto Living Services der führende Anbieter in der Schweiz.

Seit der Gründung vor mehr als zehn Jahren berücksichtigt die bonainvest Holding und ihre Tochterunternehmen die demografische Veränderung, die zunehmende Singularisierung, die Digitalisierung sowie die Ökologie und hat so bis heute eines der ökologisch und sozial nachhaltigsten Immobilienportfolios der Schweiz, mit nach eigenen Standards entwickelten Neubauprojekten, aufgebaut. Das Tochterunternehmen bonacasa AG hat ein ganzheitliches Smart-Living-Konzept für das generationendurchmischte Wohnen mit Living Services etabliert. Dies mit Fokus auf die beiden grössten Mietergruppen der Zukunft – den Millennials und den Senioren.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019

Die Unternehmensgruppe bonainvest Holding AG kann bereits heute bekanntgeben, dass es ihr im zehnten Jahr ihres Bestehens wiederum gelungen ist, das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Der ausführliche Geschäfts- und Finanzbericht 2019 wird am 21. April 2020 publiziert. Die aktuellen Kennzahlen finden sich in den Unterlagen zur Kapitalerhöhung.

Kapitalerhöhung der bonainvest Holding zur Finanzierung von Immobilienprojekten in Planung und Entwicklung

Um bereits gekaufte und auch neue Immobilienprojekte zu entwickeln, erhöht die bonainvest Holding AG ihr Eigenkapital um maximal CHF 30 Mio. (Gegenwert Ausgabebetrag) per 2. Juli 2020. Die Eigenkapitalquote liegt gewollt hoch: Im Interesse der Sicherheit der Anlagen der Investoren und einer sich laufend verbessernden Rendite. Die Aktien von bonainvest werden bewusst nicht an der Börse gehandelt. Darum haben Anleger auch keine überhöhten Kurse erlebt und deshalb kommt es auch in bewegten Zeiten nicht zum Kurssturz für die Aktionäre.

Institutionelle und private Anleger sind herzlich eingeladen, hier mehr über die Kapitalerhöhung der bonainvest Holding AG zu erfahren. (bonainvest/mc)