Kreislaufwirtschaft: Erfolgreiches Jahr für epeaswitzerland

Bäch SZ – Für epeaswitzerland war 2022 das bislang erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Der akkreditierte Gutachter für Cradle to Cradle Certified-Zertifizierungen hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Für Albin Kälin und sein Team ist dies ein Ansporn, um die Kreislaufwirtschaft in Zukunft noch mehr zu fördern.

Albin Kälin, Gründer und CEO von epeaswitzerland, hat jeden Grund, zufrieden auf das Jahr 2022 zurückzublicken. Er selbst und die von ihm 2009 gegründete epeaswitzerland sind mit internationalen Preisen regelrecht überhäuft worden. Gleich zehnmal erhielten er und sein Team zusammen mit einer Auszeichnung auch die Anerkennung für ihren Einsatz für die Kreislaufwirtschaft.

Einer der innovativsten CEOs

Kälin selbst wurde von den Publikationen „M&A Today», „Global 100″ und „Lawyer International» jeweils zum Best CEO of the Year gekürt. „CEO Today Europe» ernannte ihn in der Kategorie Manufacturing zum Leader of the Year. Bei den CEO Awards des „Business Worldwide Magazine» wurde Kälin doppelt ausgezeichnet, als innovativster CEO der weltweiten Textilindustrie und für seine Führungsrolle sowie seinen Beitrag zu nachhaltigen Produktionsprozessen. Und auch das Business-Magazin „Fortunes Crown» ehrte Kälin als einen der inspirierendsten CEOs des Jahres.

In der Titelgeschichte, die „Fortunes Crown» Kälin widmete, nahm er die Zukunft in den Blick. Nachdem er 25 Jahre als Rebell gegolten und entsprechenden Gegenwind bekommen hatte, verspüre er durch die Anerkennung der jüngsten Vergangenheit nun Schub: „Rückenwind führt dazu, dass man sich schneller bewegen kann und weniger Energie dafür verbraucht“, so Kälin. Statt sich auf den Erfolgen des zu Ende gehenden Jahres auszuruhen, überarbeitete epeaswitzerland seine Internetseite vollständig und rückte dabei das durch zahlreiche Projekte geschaffene Netzwerk des Vertrauens mit rund 1000 Partnerfirmen inklusive der Lieferketten in den Fokus. So soll die erfolgreiche Arbeit von epeaswitzerland im kommenden Jahr mit einem noch breiteren Fundament fortgesetzt werden. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/epeaswitzerland/mc/hfu)