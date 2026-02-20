Künstliche Intelligenz im Rechtskontext: von automatischer Generierung zu vertraglicher Präzision

Von Jean Frerot, CEO bei Laine Neural Network

Künstliche Intelligenz etabliert sich zunehmend als gängiges Werkzeug in der Vertragsgestaltung. Heute ermöglichen generalistische Lösungen, innerhalb weniger Minuten einfache Entwürfe juristischer Dokumente zu erstellen. Dieser Geschwindigkeitsgewinn macht jedoch eine mittlerweile klar erkennbare Grenze sichtbar: Solche Verträge sind selten ohne Weiteres in einem realen rechtlichen Kontext einsetzbar.

Unpräzise Formulierungen, widersprüchliche Klauseln, fehlende klare Verweise auf anwendbares Recht oder zuständige Gerichtsstände – in vielen Fällen bleiben KI-generierte Texte rechtlich fragil. Ihre Nutzung ist mit Risiken verbunden, da die rechtliche Verantwortung letztlich stets beim Anwender liegt.

Präzision beherrschen: Struktur als Motor der Generierung

Diese Risiken machen deutlich, dass eine reine Automatisierung der Vertragsredaktion durch KI nicht ausreicht. Erforderlich ist vielmehr eine konsequente Steuerung des generativen Prozesses. Bei Laine werden grosse Sprachmodelle (LLM) in ein proprietäres, strukturiertes Rahmenwerk integriert; nicht um Kreativität einzuschränken, sondern um sie fest im juristischen Kontext zu verankern.

Während andere Plattformen auf starre Vorlagen zurückgreifen, die lediglich „ausgefüllt“ werden, setzt unsere Methodik auf Struktur als orientierenden Rahmen für die Erstellung individuell auf den jeweilgen Zweck abgestimmter Dokumente. Wir verstehen KI nicht als Universallösung, sondern als hochpräzises Instrument, das spezifische Anweisungen, geführte Workflows und integrierte Begrenzungen benötigt, um zuverlässig zu bleiben.

Unsere gesteuerten Workflows, unter anderem für Geheimhaltungsvereinbarungen (NDA), Dienstleistungsverträge oder Arbeitsverträge, stellen sicher, dass jede individuell generierte Klausel eine interne Kohärenz, hohe Lesbarkeit und strikte rechtliche Konformität wahrt. In Kombination mit einer menschlichen Validierung sensibler Punkte wird die Unsicherheit generalistischer KI-Systeme eliminiert, ohne dabei auf die massgeschneiderten Bedürfnisse einzelner Kunden zu verzichten.

Ein Ansatz für Unternehmen

Diese Lösungen richten sich insbesondere an Unternehmen, die regelmässig Verträge erstellen müssen, jedoch nicht immer über die Ressourcen verfügen, um deren Ausarbeitung oder Prüfung systematisch auszulagern. Direkte Zugangsmodelle, nutzungsbasierte Preisgestaltung und kollaborative Funktionen erleichtern eine schrittweise Einführung.

Mit zunehmendem Bedarf lassen sich die Werkzeuge auf grössere Organisationen ausweiten, ohne bestehende Prozesse grundlegend verändern zu müssen.

Verbreitete Anwendungen juristisch absichern

Der Einsatz generativer KI vereinfacht die Vertragserstellung, macht jedoch zugleich deren Grenzen deutlich. Strukturierte Anwendungen schaffen die Voraussetzung für rechtlich verlässliche und praxistaugliche Prozesse.

Vertrauen wiederherstellen

Laine transformiert die Vertragsgestaltung für moderne Fachanwender. Die Plattform nutzt KI nicht als blinden Generator, sondern als Präzisionswerkzeug, das durch klare Strukturen gestützt wird. Anwender werden Schritt für Schritt geführt und vermeiden proaktiv typische, kritische Fehler generalistischer KI-Systeme. Das Ergebnis ist ein zweckgerichtetes Dokument, erstellt mit der Sorgfalt eines Experten, das es jedem ermöglicht, Verträge auf professionellem Niveau zu verfassen.

Die Lücke schliessen: der Laine Marketplace

Zusammengefasst: Während rohe KI nicht über den notwendigen Kontext für rechtliche Verlässlichkeit verfügt, liefert Laine die Struktur, die sie zu einem präzisen Instrument macht. Über eine integrierte Marketplace-Funktion können Nutzer direkt mit Anwälten in Kontakt treten, um KI-generierte Dokumente validieren zu lassen. So entsteht ein vollständiges Ökosystem: Die Maschine sorgt für Geschwindigkeit und strukturelle Grundlage, der menschliche Experte für die finale rechtliche Absicherung. Dies ist die konsequente Weiterentwicklung juristischer Arbeit – ausgelegt auf Sicherheit, optimiert für Effizienz und bestätigt durch Fachpersonen.

Laine Neural Network