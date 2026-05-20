Walnut Planet setzt auf Agrardrohnen für ressourcenschonenden Walnussanbau

Zürich – Walnut Planet setzt beim Aufbau seiner Walnussplantagen auf moderne Agrardrohnen. Mit der DJI Agras T100 werden Dünger und Pflanzenschutzmittel gezielt und effizient auf der Plantage ausgebracht. Besonders in den ersten drei Jahren, wenn junge Walnussbäume ihre Wurzeln ausbilden und eine gesunde Baumstruktur entwickeln, unterstützt die Technologie ein gleichmässiges Wachstum und eine ressourcenschonende Bewirtschaftung.

Die eingesetzte Agrardrohne kann grosse Flächen präzise bearbeiten und trägt dazu bei, Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmittel bedarfsgerechter einzusetzen. Statt Betriebsmittel pauschal und flächig auszubringen, ermöglicht die Drohnentechnologie eine gezieltere Versorgung der jungen Bäume. Gleichzeitig erleichtert sie die Arbeit auf der Plantage und reduziert den Einsatz schwerer Maschinen in sensiblen Wachstumsphasen.

«Die ersten Jahre sind entscheidend für die spätere Entwicklung einer Walnussplantage. Mit Agrardrohnen können wir junge Bäume gezielter versorgen, Ressourcen bewusster einsetzen und die Arbeit auf der Plantage effizienter gestalten», sagt Ufuk Alpaslan von Walnut Planet. «Für uns ist das ein wichtiger Schritt hin zu einer modernen, professionellen und nachhaltigen Walnussproduktion.»

Walnut Planet verbindet damit traditionellen Walnussanbau mit den Möglichkeiten der Präzisionslandwirtschaft. Der Einsatz von Drohnen steht exemplarisch für den Anspruch des Unternehmens, landwirtschaftliche Prozesse innovativ, skalierbar und ressourcenschonend zu gestalten. Gerade im professionellen Aufbau von Walnussplantagen spielt eine präzise Pflege eine zentrale Rolle, damit die Bäume langfristig gesund wachsen und stabile Erträge entwickeln können.

Leistungsstarke Argrardrohnen

Die DJI Agras T100 gehört zu den leistungsstarken Agrardrohnen der neuesten Generation. Mit einer Spannweite von über drei Metern und einer hohen Tragkraft ist sie für den professionellen landwirtschaftlichen Einsatz konzipiert. Auf der Walnut-Planet-Plantage wird sie insbesondere zur präzisen Ausbringung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln eingesetzt.

«Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht Verzicht, sondern intelligente Bewirtschaftung», so Ufuk Alpaslan weiter. «Technologie hilft uns dabei, genau dort zu handeln, wo es für die Pflanze sinnvoll ist — und unnötigen Ressourceneinsatz zu vermeiden.»

Mit dem Einsatz moderner Agrardrohnen zeigt Walnut Planet, wie zukunftsorientierter Walnussanbau aussehen kann: datenbasierter, präziser und effizienter. Die Technologie ist Teil einer langfristigen Strategie, den Anbau hochwertiger Walnüsse professionell weiterzuentwickeln und gleichzeitig ökologische sowie wirtschaftliche Anforderungen miteinander zu verbinden. (pd/mc/pg)