Lombard Odier IM: Rückblick auf das WEF – Business as usual gibt es nicht mehr

Von Thomas Hohne-Sparborth, Head of Sustainability Research at Lombard Odier Investment Managers

Die Welt scheint ein wenig anders zu sein als noch vor einem Jahr. Unmittelbar vor Beginn des Treffens in Davos veröffentlichte das WEF seinen jährlichen Global Risks Report, der auf einer Umfrage unter rund 1.500 Führungskräften aus Wirtschaft, Wissenschaft, Regierung und anderen Bereichen beruht. Letztes Jahr stand die Krise der Lebenshaltungskosten an erster Stelle der kurzfristigen Sorgen, gefolgt von Naturgefahren und geoökonomischen Konfrontationen. In diesem Jahr ist der Tenor ein anderer. «Fehlinformation und Desinformation» führen die Liste der kurzfristigen Sorgen an, dicht gefolgt von «sozialer Polarisierung».

In einem Jahr, in dem rund 4 Milliarden Menschen wahlberechtigt sind, schlugen die Diskussionen in Davos einen deutlich geopolitischeren Ton an. Zu den ersten Ländern, die das Wahljahr einläuten, gehört Taiwan, wo bereits über eine dritte Amtszeit der amtierenden Regierung abgestimmt wurde, während die Wahlen in den USA später im Jahr im Mittelpunkt stehen werden. Die Märkte sind noch unentschlossen, wie die Wahlen ausgehen werden, während die Diskussionen über geopolitische Konflikte die formellen und informellen Gespräche in Davos durchdringen.

Weltweite Naturrisiken im Fokus

Eines hat sich nicht geändert. Während sich die Wahrnehmung der kurzfristigen Risiken verschoben hat, stehen die Naturgefahren in der Zehnjahresperspektive an erster Stelle. Extreme Wetterereignisse, kritische Veränderungen der Erdsysteme und der Verlust der biologischen Vielfalt stehen ganz oben auf der Liste der Sorgen. Und das aus gutem Grund. Das vergangene Jahr war erneut das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Am «Natur-Dinner», das Lombard Odier zu Beginn der Woche in Davos organisierte, erinnerte Professor Johan Rockström die Anwesenden daran, dass es nun unvermeidlich ist, dass die Welt das wichtige 1,5°C-Ziel überschreitet, und dass im besten Fall in den nächsten Jahrzehnten mit einem Anstieg von mindestens 1,7°C oder 1,8°C zu rechnen ist, bevor wir hoffen können, das 1,5°C-Ziel wieder zu erreichen.

In Davos sind die Plakate zu Nachhaltigkeit weitgehend verschwunden. Stattdessen hat sich die Diskussion darüber, wie der Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft und zunehmend auch zu einer naturverträglichen Wirtschaft gelingen kann, von den Plakatwänden in die Podiumsdiskussionen verlagert.

Es geht nicht mehr darum, Tugenden zur Schau zu stellen, sondern darum, wer die richtige Strategie und die richtigen Partnerschaften hat, um schnell sauberere, umweltfreundlichere und effizientere Geschäftsmodelle einzuführen, die ganze Branchen verändern können. In den improvisierten Konferenzräumen, die ein Skidorf in einen Treffpunkt für das globale Who-is-Who verwandeln, wird nur allzu deutlich, dass dieser Wandel alles andere als einfach sein wird, aber denjenigen, die die richtige Strategie haben, einen Sprung nach vorne ermöglichen kann.

Draussen sind die Reklametafeln nicht ganz verschwunden. An die Stelle der Ankündigungen von Netto-Null-Verpflichtungen sind neue Plakate getreten, die die jeweiligen Durchbrüche der Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz anpreisen. Vor einem Jahr war das plötzliche Auftauchen der generativen KI bereits das Wort auf den verschneiten Strassen von Davos – 2024 sind KI und Diskussionen über ihre unzähligen disruptiven Auswirkungen überall auf der Tagesordnung. Vielleicht ist es sinnvoll, den Werbefokus von Nachhaltigkeit auf KI zu verlagern: Das eine ist die Herausforderung, während digital gestützte Optimierung und Innovation ein zentraler Teil der Lösung sein können.

Neben der künstlichen Intelligenz boten die hölzernen Innenräume der Davoser Chalets und Sitzungssäle vielleicht auch den passenden Rahmen für das andere Thema, das ganz oben auf der WEF-Agenda stand: die Natur. Von Sessions über die Risiken für das globale Nahrungsmittelsystem bis hin zu einem stark überzeichneten «Nature Positive Dinner» versuchten die WEF-Teilnehmer, sich mit der unvermeidlichen und immer deutlicher werdenden Erkenntnis auseinanderzusetzen, dass die Weltwirtschaft – bei allen Problemen und Chancen, mit denen sie konfrontiert ist – lebenswichtig von den Ökosystemleistungen des Naturkapitals abhängt, dem produktivsten Gut der Welt.

Kapital für den Erhalt der Natur bereitstellen

Auch Lösungen zeichnen sich ab. Den Wert der Natur zu erkennen, ist nur ein erster Schritt; die Märkte zu ermutigen, ihren Wert angemessen zu bewerten und Kapital für ihre Erhaltung und Wiederherstellung bereitzustellen, ist die weitaus grössere Herausforderung. Kurz vor Davos gab das TNFD bekannt, dass sich eine erste Gruppe von 320 Unternehmen dem mit Spannung erwarteten Rahmenwerk zur Förderung der Offenlegung von Naturrisiken und -chancen angeschlossen hat. In anderen Diskussionsrunden haben Finanzinstitute, die sich für die Natur engagieren wollen, erkannt, dass die Allokation von Kapital für naturbasierte Lösungen in grossem Massstab ein Umdenken in der Vermögensallokation erfordert – und dass die Natur eine neue Anlageklasse darstellt.

Am Re-Nature Dinner von Lombard Odier untersuchten Referenten und Publikum, wie die Theorie in die Praxis umgesetzt werden kann, und zeigten Investitionsmöglichkeiten rund um die Entwicklung regenerativer Wertschöpfungsketten auf. Kaffee ist ein Beispiel für einen 225-Milliarden-Dollar-Markt, der von tropischen Monokulturen dominiert wird, die oft durch sinkende Erträge und degradierte Böden gekennzeichnet sind, wobei die Hälfte der gesamten Kaffeeproduktion durch den Klimawandel bedroht ist. Der Wechsel von extraktiven Modellen zu solchen, die auf Agroforstwirtschaft und Renaturierung basieren, und die Verkürzung der Wertschöpfungsketten bis zum Verbraucher könnten ein Teil der Lösung sein, um schnell und in grossem Massstab mehr Kapital in die Natur zu bringen.

Hat Davos 2024 die Welt verändert? Das wäre vielleicht eine zu hohe Erwartung. Die Welt bewegt sich schnell, und vielleicht hat die in Davos versammelte Geschäftswelt Mühe, Schritt zu halten. Aber in einem Jahr, in dem die Sorge um Desinformation und sozialen Zusammenhalt gross ist, scheint das diesjährige Thema «Vertrauen wiederherstellen» gut gewählt. Laut dem Edelman Trust Barometer, das kurz vor der Veranstaltung veröffentlicht wurde, ist das Vertrauen in Institutionen und Führungspersönlichkeiten weltweit gesunken, wobei Unternehmen heute mehr Vertrauen geniessen als Regierungsvertreter. Angesichts der Innovationen und neuen globalen Herausforderungen, mit denen sich Unternehmensführer und Investoren konfrontiert sehen, ist es ein Balanceakt, dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten.

Fazit

Für Investoren gibt es viele Takeaways. Der Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft beschleunigt sich. Die gleichzeitige Sorge um die Sicherheit der Energieversorgung, die Bezahlbarkeit von Energie und saubere Energie lässt nur eine Lösung zu: einen weiteren Anstieg der Investitionen in neue Energiesysteme. Die Umstellung der Wertschöpfungsketten auf erneuerbare Alternativen wird Investitionen in neue Technologien, Geschäftsmodelle und naturbasierte Lösungen vorantreiben. Künstliche Intelligenz wird all diese Veränderungen beschleunigen und Lösungen ermöglichen, die bestehende Alternativen in Bezug auf Effizienz, Umweltauswirkungen und finanzielle Rentabilität übertreffen. Der Wandel ist in vollem Gange und die Investoren in den Zügen von Davos scheinen mit an Bord zu sein.