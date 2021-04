Mobiliar übernimmt das Immobilienportal Flatfox

Bern – Die Mobiliar erwirbt das Immobilienportal Flatfox. Flatfox bietet neben einem kostenlosen Marktplatz für Immobilien intelligente Tools für den digitalen Vermietungsprozess an. Mit der Akquisition erweitert die Mobiliar ihre Angebotswelt im Thema Wohnen.

Flatfox wurde 2012 gegründet hat seinen Sitz in Zürich und beschäftigt 15 Mitarbeitende. Das Unternehmen bietet für Privat- und Geschäftskunden einen Immobilien-Marktplatz an, auf dem kostenlos inseriert werden kann. Für Unternehmenskunden wie Immobilienverwaltungen bietet Flatfox zusätzlich Software für den digitalen Vermietungsprozess. Unter anderem können Immobilienfirmen ihre Verwaltungssoftware mit den grössten Immobilienportalen in der Schweiz verbinden und mit den Mieterinnen und Mietern die gesamte Kommunikation über eine einzige Plattform abwickeln. Damit können die Kunden ihre Effizienz im Vermietungsprozess steigern, proaktiv agieren und damit schneller neue Mieter finden.

Gründer bleiben an Bord

Die vier Gründer – Bernhard Mäder, Mattia Regi, Silvan Spross und Fabian Stutz – sowie das gesamte Team werden nach erfolgter Übernahme für Flatfox tätig bleiben. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Akquisition von Flatfox sei ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung des Ökosystems rund um das Thema Wohnen der Mobiliar, teilt der Versicherer mit. Zu den zentralen Bestandteilen dieses Ökosystems zählen unter anderem die Marktplätze von Scout24 Schweiz AG, dem Gemeinschaftsunternehmen von Ringier und der Mobiliar, die Handwerkerplattform buildigo sowie die digitale Mieterplattform aroov. (mc/pg)

Mobiliar

Flatfox