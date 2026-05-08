Mobimo bestätigt Guidance für 2026 und setzt neue Strategie bis 2030 fest

Küsnacht – Der Immobiliendienstleister Mobimo hat im Vorfeld des heutigen Kapitalmarkttags seine Guidance für 2026 bestätigt. Zudem präsentiert das Unternehmen am Freitag erstmals einen Ausblick für die Periode bis 2030.

Der Mietertrag soll im laufenden Jahr wie versprochen organisch um 3 Prozent wachsen, geht aus den Unterlagen zum später stattfindenden Kapitalmarkttag hervor. Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkaufspromotion werde im Rahmen von rund 25 Millionen Franken erwartet.

Für den Zeitraum 2026 bis 2030 strebt Mobimo zusätzliche Mieteinnahmen von rund 17 Millionen Franken durch die Fertigstellung von Projekten aus der bestehenden Projektpipeline an. Gegenüber 2025 sollen die Mieterträge um über 10 Prozent wachsen. Der Erfolg aus Entwicklungen wird durchschnittlich über 20 Millionen Franken erwartet.

Bis 2030 soll das Immobilienportfolio auf über 4,5 Milliarden Franken wachsen. Ende 2025 lag der Portfoliowert bei knapp 3,9 Milliarden Franken. Alleine 400 Millionen an Wachstum sollen durch die bereits in der Pipeline befindlichen Projekte kommen, weitere 100 Millionen über die Aufwertung des bestehenden Portfolios. Hinzukämen potenzielle Akquisitionen.

Der Anteil an Mieteinnahmen aus Wohnimmobilien soll zudem bis 2030 auf bis zu 50 Prozent steigen. Ende 2025 lag er bei 41 Prozent. (awp/mc/pg)