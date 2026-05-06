Swissinvest übernimmt Immobilienportfolio in Zürich

Zürich – Die Fondsleitung Pensimo hat für den börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund einen Kaufvertrag für ein Immobilienportfolio in der Stadt und im Grossraum Zürich unterschrieben. Die Transaktion erfolgt als Share Deal: Alle Aktien der Gesellschaft sollen per 1. Juli übertragen werden.

Das Portfolio umfasst laut einer Mitteilung von Pensimo sieben neuwertige bzw. sanierte Anlageobjekte: vier Wohnliegenschaften, zwei Gewerbe-/Industrieliegenschaften und eine Entwicklungsliegenschaft. Die Immobilien befinden sich an «guten Lagen» in Zürich, Kilchberg, Stäfa, Volketswil und Oberhasli (ZH).

Das Gesamtanlagevolumen beträgt rund 150,6 Millionen Franken, der Soll-Mietertrag liegt bei etwa 4,84 Millionen Franken. Besonders ins Gewicht fällt ein 2016 erbautes Hochhaus in Zürich-Seebach mit einem Wert von rund 90 Millionen Franken.

Zusätzlich beinhaltet die Transaktion den Angaben zufolge sechs neu erstellte Doppeleinfamilienhäuser im Kanton Aargau. Diese sollen nach Abschluss der Transaktion zeitnah verkauft werden, da sie nicht der langfristigen Anlagestrategie des Fonds entsprechen.

Mit dem Erwerb stärke der Fonds sein Portfolio in wirtschaftlich attraktiven Lagen der Stadt und des Grossraums Zürich, heisst es. Die Transaktion unterstütze die langfristige Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Wohnliegenschaften mit stabiler Ertragsbasis sowie ergänzendem Entwicklungspotenzial. (awp/mc/pg)