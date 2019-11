MoneyPark eröffnet neue Filiale in Zürich Oerlikon

Der unabhängige Hypothekarspezialist MoneyPark wächst dank überaus robuster Kundennachfrage nach professioneller Hypothekarberatung stark und eröffnet an zentraler Lage in Zürich Oerlikon die zweite Filiale in der Stadt Zürich. Damit erschliesst MoneyPark die Wirtschaftsregion Zürich Nord und Glatttal noch besser und wird dort Käufer und Besitzer rund um das Thema Immobilien beraten und begleiten. Die Filiale soll mittelfristig zu einem Kompetenzzentrum in der Region Zürich Nord ausgebaut werden.

Für die Leitung der Filiale an der Tramstrasse 4 in Zürich Oerlikon konnte mit Asmir Imeri ein erfahrener Hypothekarexperte und studierter Betriebsökonom gewonnen werden. Er bringt nicht zuletzt durch seine frühere Tätigkeit bei MoneyPark die notwendige Erfahrung in der Beratung und im Auf- und Ausbau des Vertriebs von Hypotheken mit. Asmir Imeri ist zudem angehender Wirtschaftspsychologe und ist überzeugt, dass die Region Zürich Nord mit den vielen Neubauten grosses Potential für unabhängige Hypothekarberatungen bietet: «Wir möchten Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen, von unserer ganzheitlichen Beratungskompetenz überzeugen. Gemeinsam eruieren wir für jeden Hypothekarnehmer die individuell beste Finanzierungslösung aus über 100 verschiedenen Hypothekaranbietern.» Neben der unabhängigen Hypothekarberatung bieten die aktuell drei Mitarbeitenden in Zürich Oerlikon auch Expertise im Bereich Vorsorge an. Kundinnen und Kunden erhalten auch Einblick in steuerliche Aspekte und profitieren so von einer individuellen und bedürfnisgerechten Lösung.

Präsenz in der Agglomeration Zürich verstärkt

Mit der neuen Filiale in Zürich Oerlikon verstärkt MoneyPark ab sofort die Präsenz in der Agglomeration Zürich. Das Team um Asmir Imeri wird eng mit der Filiale in Zürich zusammenarbeiten mit dem Ziel, die Filiale in Zürich Oerlikon dereinst ebenfalls zu einem Kompetenzzentrum in Zürich Nord auszubauen. «Mittelfristig wollen wir die Filiale in Oerlikon personell weiter ausbauen», unterstreicht Leo Spichiger, Regionalleiter Zentral, das Engagement von MoneyPark: «Wir sind überzeugt vom Potenzial der Wirtschaftsregion Zürich Nord, weil insbesondere in den Kreisen 11 und 12 und im angrenzenden Glatttal zahlreiche Wohnsiedlungen entstanden und noch im Bau sind, die junge Eigenheimbesitzer anziehen.» (MoneyPark/mc/ps)