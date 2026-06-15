MoneyPark: Hypothekarzinsen – Sehen wir bei den Zinsen die neue Normalität?

Angebotspreise für Einfamilienhäuser geben im Mai leicht nach

Die Angebotspreise für Wohneigentum in der Schweiz haben sich im Mai in verschiedene Richtungen entwickelt. Während die Preise für Einfamilienhäuser leicht sanken, stiegen jene für Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vormonat leicht.