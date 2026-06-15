MoneyPark: Hypothekarzinsen – Sehen wir bei den Zinsen die neue Normalität?
Zürich – MoneyPark, der Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz, hat am Montag seine aktuelle Einschätzung der Hypothekarzinsen für Juni 2026 veröffentlicht.
Das Wichtigste in Kürze:
- Der starke Franken schirmt die Schweiz weiterhin von bedeutenden Preisanstiegen und hohen Inflationserwartungen ab und entsprechend haben sich die Zinsen im vergangenen Halbjahr kaum erhöht.
- International mehren sich die Anzeichen für ein strukturell höheres Zinsumfeld, was eine Rückkehr zu Tiefstzinsen in der Schweiz, wie wir sie vor 2022 gesehen haben, immer unwahrscheinlicher macht.
- Entsprechend dürfte sich hierzulande das aktuelle Zinsniveau festsetzen und so etwas wie die neue Normalität darstellen, die historisch betrachtet und im Vergleich zum Ausland sehr attraktiv ist.
Download MoneyPark Einschätzung Hypothekarzinsen Juni 2026 (pdf)
(Moneycab/mc/ps)