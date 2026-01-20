MoneyPark / PriceHubble: Finanzierungs- und Immobilien Update H2 2025
Zürich – Die halbjährliche Publikation von MoneyPark und PriceHubble gibt eine effiziente Markteinschätzung zu Immobilienpreisen sowie zum Hypothekarmarkt.
Die wichtigsten Erkenntnisse:
- Deutlich beschleunigtes Wachstum der Immobilienpreise zum Jahresende 2025: Der Schweizer Wohnimmobilienmarkt verzeichnete 2025 eine robuste Marktentwicklung. Die Preise für Einfamilienhäuser legten schweizweit um 6.5% zu, jene für Eigentumswohnungen um 5.9%. Besonders im vierten Quartal 2025 nahm die Preisdynamik in beiden Segmenten spürbar zu.
- Deutliche Belebung im Neugeschäft: Seit Anfang 2024 hat die Schweizerische Nationalbank den Leitzins sechsmal gesenkt: von 1.75% auf 0%. Entsprechend wurde – getrieben von den tiefen Hypothekarzinsen – bereits im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Belebung der Kaufgeschäfte erwartet. Die Nachfrage nach Wohneigentum stieg bereits ab dem vierten Quartal 2024, aber durch die unsichere Wirtschaftslage und eine verschärfte Vergabepolitik der Hypothekaranbieter blieben die Käufe vorerst aus. Erst im zweiten Halbjahr 2025 ist eine starke Wiederbelebung des Käufermarktes zu erkennen.
- Weitere Verschiebung der Nachfrage bei den Hypothekarprodukten: Im ersten Halbjahr 2025 stieg die Zinsdifferenz zwischen den Laufzeiten an und entsprechend wurden vermehrt mittelfristige Laufzeiten und weniger langfristige Hypotheken gewählt. Im zweiten Halbjahr 2025 haben die Neukäuferinnen und Neukäufer für eine kräftige Nachfrage nach Saron-Hypotheken gesorgt. Viele dieser Hypothekarnehmenden spekulieren auf sinkende Hypothekarzinsen und warten auf die passende Gelegenheit, um in eine Festhypothek zu wechseln.
(MoneyPark/mc/ps)