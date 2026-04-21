Affoltern am Albis: Colliers Switzerland verkauft Mehrfamilienhaus

Basel – Im Auftrag einer Erbengemeinschaft hat Colliers Switzerland ein vollvermietetes Mehrfamilienhaus mit Entwicklungspotenzial erfolgreich vermittelt.

Der Auftrag umfasste eine Liegenschaft in Affoltern am Albis mit einer vermietbaren Fläche von rund 480 m² sowie einer Grundstücksfläche von 535 m². Das Mehrfamilienhaus wurde an ein Familienunternehmen mit regionalem Bezug verkauft. Die Liegenschaft befindet sich zentral in einem ruhigen Wohnquartier mit überwiegender Mehrfamilienhausbebauung und ist gut an die Nahversorgung und den öffentlichen Verkehr angebunden. Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Schulen befinden sich in Gehdistanz. Der Bahnhof Affoltern am Albis sowie eine Bushaltestelle sind ebenfalls gut erreichbar. Das Autobahnnetz ist in unmittelbarer Nähe.

«Affoltern am Albis gilt als attraktiver Wohnstandort im Einzugsgebiet von Zürich und profitiert zusätzlich von einer dynamischen Ortsentwicklung, die durch diverse Bauprojekte in der näheren Umgebung geprägt ist», sagt Noa Bechtiger, Senior Consultant Capital Markets von Colliers Switzerland.

Robert Hauri, CEO und Co-Owner von Colliers Switzerland, ergänzt: «Die erfolgreiche Transaktion unterstreicht die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnrenditeliegenschaften in gut erschlossenen Agglomerationsgemeinden. Insbesondere Objekte mit Entwicklungspotenzial und stabiler Vermietung bleiben für langfristig orientierte Investorinnen und Investoren attraktiv.»

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz, Pfäffikon / SZ und Basel. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (Colliers Switzerland/mc/ps)