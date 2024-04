MoneyPark: Versicherungen und Pensionskassen buhlen aktiv um Neugeschäft

Stettbach – Eine Analyse der Anbieter- und Produktwahl am Hypothekarmarkt im ersten Quartal 2024 zeigt, dass Versicherungen und Pensionskassen äusserst aktiv um Neugeschäft buhlen und einen rekordhohen Anteil am vermittelten Volumen erreichen. Hypothekarnehmende profitieren von einer breiten Auswahl an Anbietern und attraktiven Konditionen.

MoneyPark zählt aktuell über 20 Versicherungen und Pensionskassen als Finanzierungspartner, welche im Q1 2024 zusammen 45 Prozent Anteil am vermittelten Volumen haben. Das ist der höchste Anteil, welchen MoneyPark je an Versicherungen (29 %) und Pensionskassen (16 %) vermittelt hat. Dieser Rekord hat sich bereits im zweiten Halbjahr 2023 abgezeichnet, als Versicherungen mit 22 Prozent Anteil am vermittelten Volumen einen Höchststand erreichten. Auch Pensionskassen sind als Hypothekargeber beliebt. MoneyPark geht davon aus, dass deren Hypothekarvolumen letztes Jahr um über sechs Prozent gewachsen ist. Damit wären sie wiederum deutlich über Markt (ca. 3%) gewachsen und zählen damit zu den Anbietergruppen mit dem grössten Wachstum am Hypothekarmarkt.

Dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Drei Versicherungen und zwei Pensionskassen befinden sich aktuell unter den Top Ten beim vermittelten Volumen von MoneyPark, bewegen sich also auf Augenhöhe mit den erfolgreichsten Banken. «Versicherungen und Pensionskassen sind für uns sehr wichtige Finanzierungspartner. Sie sind bei den Hypothekarprodukten oftmals innovativer als Banken und bereichern das Angebot für Neukäufer und Eigentümer massgeblich», fasst Lukas Vogt, CEO von MoneyPark, die aktuelle Lage am Hypothekarmarkt zusammen. Im laufenden Jahr hat MoneyPark bereits eine neue Pensionskasse als Finanzierungspartner angebunden und ist mit weiteren im Gespräch. Das Interesse an der Hypothekarvergabe ist seit dem dritten Quartal 2023 gestiegen.

Versicherungen und Pensionskassen mit attraktiven Konditionen

Ein Blick auf die zehnjährige Festhypothek – die beliebteste Hypothekarlaufzeit – zeigt, dass Versicherun-gen und Pensionskassen bei den Zinsen in den letzten Jahren die Nase gegenüber den Banken vorne hatten. Und auch aktuell sind es Versicherungen, welche oft das günstigste Angebot stellen. «Drei der fünf Versicherungen und Pensionskassen, die in den Top Ten sind, gibt es exklusiv bei MoneyPark. Sie garantieren attraktive Konditionen für unserer Kundinnen und Kunden», so Vogt.

Produktwahl hat Einfluss auf Anbieterwahl

Im Sommer 2022 lag der Anteil an Saron-Hypotheken bei MoneyPark aufgrund gestiegener Zinsen für Festhypotheken bei über 30 Prozent. Da diese vorwiegend von Banken angeboten werden, verzeichneten diese zu der Zeit überdurchschnittlich hohe Volumen. Auf Saron-Hypotheken spezialisierte Anbieter profitierten von diesem Trend. Durch die Verteuerung des Saron ab September 2022, ging der Anteil an Saron-Hypotheken und damit das vermittelte Volumen von Banken wieder zurück. Heute notiert der Saron rund 1.5 Prozentpunkte höher als im Sommer 2022 und entsprechend sinkt die Nachfrage nach Saron-Hypotheken weiter. «Festhypotheken mit Laufzeiten von bis zu zehn Jahren sind seit Herbst 2023 günstiger als Saron-Hypotheken. Dies hat einen direkten Einfluss auf den Anteil an Saron-Hypotheken. Im ersten Quartal lag er nur noch bei rund sieben Prozent des vermittelten Volumens», erläutert Vogt die aktuelle Nachfrage. (MoneyPark/mc/pg)