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Neue Zahlen zeigen: Hunderttausende Todesopfer durch Schlangenbisse
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Neue Zahlen zeigen: Hunderttausende Todesopfer durch Schlangenbisse

Neue Zahlen zeigen: Hunderttausende Todesopfer durch Schlangenbisse
(Unsplash)
Von moneycab

Schlangenbisse als Todesursache sind keine Seltenheit. Weltweit sterben deutlich mehr Menschen an Giftschlangenbissen als bislang angenommen. Besonders betroffen sind vor allem zwei Weltregionen.

Weltweit werden einer Studie zufolge wesentlich mehr Menschen von Giftschlangen gebissen als bisher angenommen. Eine Analyse kommt im Fachmagazin «PLOS Medicine» zu dem Schluss, dass pro Jahr zwischen 2,1 und 7 Millionen Menschen solche Bisse erleiden. Daran sterben demnach jährlich zwischen 274.000 und 513.000 Menschen.

Bisse und Sterbefälle wohl stark untererfasst
Fast die Hälfte der Vergiftungen und Todesfälle (45 Prozent) entfällt demnach auf Afrika südlich der Sahara, ein gutes Viertel (27 Prozent) auf Südasien. Allerdings räumt das internationale Forschungsteam um Dileepa Senajith Ediriweera von der Liverpool School of Tropical Medicine ein, dass die Datengrundlage für diese Schätzungen teilweise sehr dünn ist.

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