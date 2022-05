newhome lanciert Tragbarkeitscheck für Kaufobjekte

Zürich – newhome führt für inserierte Kaufobjekte einen professionellen Tragbarkeitscheck ein. Kaufinteressenten sehen so auf einen Blick, ob sie ein bestimmtes Objekt finanziell tragen können. Für Inserierende bedeutet die neue Funktionalität einen weiteren Schritt zur möglichst effizienten Verkaufsabwicklung.

Ab sofort zeigt newhome mit einem einfachen Ampelsystem an, ob sich Kaufinteressenten ein angebotenes Objekt finanziell leisten können. Dabei findet keine Hypothekenberechnung statt, es gibt keine Vergleiche von Finanzierungsmodellen und keine Weiterleitung an externe Partner: Zwei Basis-Angaben reichen aus, um direkt im Inserat zu sehen, ob «die Ampel auf Grün steht». Die zugrundeliegende Kalkulation basiert auf gängigen Berechnungskriterien rund um Eigenkapital und Bruttoeinkommen.

Erst in einem weiteren Schritt führen bei tiefergehendem Interesse wenige Klicks direkt zur persönlichen Beratung durch einen kompetenten Partner der regional zuständigen Kantonalbank. Hinterlegen Kaufinteressenten ihre Daten im Benutzerkonto, zeigt newhome in der Übersicht der Suchresultate die tragbaren Objekte an und hilft so bei der Orientierung darüber, ob sich eine vertiefte Prüfung lohnt.

Effiziente Verkaufsabwicklung

Auch für Inserierende macht newhome mit dem Tragbarkeitscheck einen weiteren, grossen Schritt auf dem Weg zur möglichst effizienten digitalen Verkaufsabwicklung. Sie können sich dank der neuen Funktion rund um das Thema «Finanzierung» ganz ohne Aufwand auf kompetente, regionale Finanzierungspartner verlassen und valable potenzielle Käufer identifizieren. (newhome/mc)