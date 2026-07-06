OBT: ERP optimal betreiben – darum wird Hosting für Unternehmen zum Schlüssel

St. Gallen – Viele Unternehmen stehen vor der gleichen Frage: Eigenbetrieb des ERP-Servers beibehalten oder auf ein gehostetes System umstellen? Steigende Sicherheitsanforderungen, Remote-Arbeit, Kostenkontrolle und knappe IT-Ressourcen führen dazu, dass viele Unternehmen ihre IT-Strategie überdenken. Der Wechsel ins Hosting kann Entlastung bringen – doch nur, wenn man die eigenen Bedürfnisse genau kennt.

In etlichen Unternehmen wird das ERP noch auf eigenen Servern betrieben. Sei es, weil der Betrieb auf den eigenen Servern bewusst gewählt wurde, oder einfach, weil es schon immer so war. Doch was früher zuverlässig funktionierte, kann heute zunehmend zum Risiko werden. Veraltete Hardware, fehlende Redundanzen und unklare Backup-Konzepte führen dazu, dass selbst kleine Störungen grosse Auswirkungen haben können. Zusätzlich sind viele Systeme historisch gewachsen, und niemand weiss mehr genau, weshalb bestimmte Prozesse so laufen, wie sie laufen. Je länger eine Umgebung unverändert bleibt, desto schwerer lässt sie sich warten und weiterentwickeln.

Hinzu kommt, dass die Ansprüche an eine moderne IT massiv gestiegen sind. Cyberangriffe, Remote-Arbeit, mobile Gerätekonzepte und gesetzliche Anforderungen wie Datenschutz und Compliance belasten interne Ressourcen immer stärker. Wenn der verantwortliche Mitarbeitende plötzlich ausfällt oder der Serverraum zum Sicherheitsproblem wird, kann das Unternehmen schnell in eine Lage geraten, die den Betrieb unnötig gefährdet. Der Eigenbetrieb verlangt heute Know-how, Zeit und Investitionen, die viele Unternehmen nicht mehr aufbringen wollen oder können.

Hosting als logische Weiterentwicklung

Ein gehostetes Umfeld schafft hier eine klare Alternative. Anstatt die gesamte Verantwortung im eigenen Betrieb zu tragen, verlagert man Teile oder die komplette Infrastruktur in eine professionelle Serverumgebung. Diese Umgebungen sind nicht nur technisch weiterentwickelt, sondern auch organisatorisch auf maximale Sicherheit und Stabilität ausgelegt. Moderne Rechenzentren arbeiten mit mehrfach redundanten Systemen, kontinuierlicher Überwachung und klar definierten Sicherheitsprozessen.

Ein Hosting bietet damit die Möglichkeit, Ausfälle zu reduzieren, IT-Ressourcen zu entlasten und gleichzeitig die Verfügbarkeit der wichtigsten Anwendungen sicherzustellen. Alles bleibt weiterhin planbar und überwacht, und die Unternehmen können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Darum ist ein Hosting sinnvoll

Der Schritt in ein gehostetes IT-Umfeld bringt zahlreiche Vorteile, die in der Praxis schnell spürbar werden:

Planbare Kosten statt unvorhersehbare Investitionen: Hardware-Anschaffungen, Ersatzgeräte oder teure Reparaturen entfallen. Stattdessen entstehen transparente, monatliche Kosten.

Hardware-Anschaffungen, Ersatzgeräte oder teure Reparaturen entfallen. Stattdessen entstehen transparente, monatliche Kosten. Sicherheitsstandards wie im Enterprise-Umfeld: Rechenzentren arbeiten mit mehrstufigen, physischen Zutrittskontrollen, Firewalls, Backup-Strategien und regelmässigen Tests. Die Umsetzung dieser Standards im eigenen Haus ist für die meisten Unternehmen eine grosse Herausforderung.

Rechenzentren arbeiten mit mehrstufigen, physischen Zutrittskontrollen, Firewalls, Backup-Strategien und regelmässigen Tests. Die Umsetzung dieser Standards im eigenen Haus ist für die meisten Unternehmen eine grosse Herausforderung. Skalierung: Wenn die Datenmengen wachsen oder mehr Performance gefordert wird, reagiert das gehostete System sofort. Speicher- und Rechenressourcen lassen sich flexibel erweitern, ohne dass teure Hardware angeschafft oder komplizierte Installationen geplant werden müssen.

Wenn die Datenmengen wachsen oder mehr Performance gefordert wird, reagiert das gehostete System sofort. Speicher- und Rechenressourcen lassen sich flexibel erweitern, ohne dass teure Hardware angeschafft oder komplizierte Installationen geplant werden müssen. Entlastung der internen IT: Die IT kann sich auf interne Prozesse, Anwendungen und Anwender konzentrieren. Das technische Fundament wird trotzdem professionell betrieben, überwacht und abgesichert.

Die IT kann sich auf interne Prozesse, Anwendungen und Anwender konzentrieren. Das technische Fundament wird trotzdem professionell betrieben, überwacht und abgesichert. Zukunftssicherheit durch regelmässige Updates: Patches, Sicherheitsupdates und Systempflege erfolgen automatisch. Unternehmen bleiben technologisch aktuell, ohne dass sie aktiv werden müssen.

Diese Vorteile wirken sich besonders stark auf ERP-Systeme aus, die das Herzstück vieler Geschäftsprozesse bilden. Gerade hier ist eine hohe Verfügbarkeit und Performance entscheidend, da Ausfälle direkt den Tagesbetrieb betreffen.

Ist Hosting demnach die perfekte Lösung?

So klar die Vorteile sind, eine gehostete Lösung ist nicht zwingend für jedes Unternehmen ideal. Wer stark individualisierte Systeme betreibt, die auf spezielle Hardware, interne Prozesse oder proprietäre Lösungen angewiesen sind, muss genau prüfen, wie gut sich diese in eine Hostingumgebung integrieren lassen. Manche Speziallösungen funktionieren im Eigenbetrieb flexibler oder benötigen Komponenten, die im Rechenzentrum schwer abzubilden sind.

Mit einem Hosting verlagert sich ein Teil der Verantwortung für Betrieb, Sicherheit und Verfügbarkeit auf den externen Dienstleister. Während im Eigenbetrieb die Kontrolle komplett beim Unternehmen liegt, muss es beim Hosting darauf vertrauen, dass der Anbieter die vereinbarten Standards zuverlässig einhält. Mit dem richtigen Hosting-Partner ist das jedoch kein Nachteil. Dennoch sollte der Wechsel bewusst geplant werden, damit Anforderungen an Stabilität, Sicherheit und Performance jederzeit erfüllt sind.

Entscheidungsfragen für den Wechsel

Ob das Hosting-Modell tatsächlich die bessere Lösung ist, lässt sich anhand einiger zentraler Fragen gut beurteilen:

Ist uns eine hohe, garantierte Verfügbarkeit unserer Systeme wichtig?

Haben wir die Ressourcen, um die IT-Sicherheit intern sicherzustellen?

Stehen grössere Investitionen in Server und Infrastruktur an?

Wie kritisch wäre ein längerer Systemausfall für unser Geschäft?

Wächst unser Unternehmen, oder verändern sich Anforderungen regelmässig?

Stossen wir beim Betrieb der immer komplexer werdenden IT an Kapazitäts- oder Know-how-Grenzen?

Je mehr dieser Fragen ein Unternehmen mit «Ja» beantwortet, desto deutlicher zeigt sich, dass Hosting die passende Wahl sein könnte. Wenn die Antworten zu einem Wechsel ins Hosting führen, bleibt die entscheidende Frage: Wer stellt den reibungslosen Betrieb von Abacus sicher?

OBT Swiss Cloud – Abacus ERP in professioneller Hand

Die OBT Swiss Cloud ist auf den Betrieb von Abacus-Lösungen ausgelegt. Sie bietet Unternehmen eine vollständig überwachte, redundante und ISO-zertifizierte Infrastruktur, die höchste Verfügbarkeit und Performance gewährleistet.

Mit der OBT Swiss Cloud ist sichergestellt, dass gerade die systemkritischen Kernprozesse, die über Abacus gesteuert werden, zuverlässig und stabil laufen. Zentrale Bereiche wie Buchhaltung, Lohnverarbeitung oder Auftragsabwicklung sind dadurch jederzeit verfügbar. Zudem sorgen automatisierte Backups, (Sicherheits-)Updates und eine kontinuierliche Überwachung dafür, dass die Systeme jederzeit reibungslos funktionieren.

Damit profitieren die Unternehmen von einer Lösung, die gezielt auf den Betrieb von Abacus zugeschnitten ist: hohe Stabilität, Sicherheit und Performance ohne zusätzliche interne Infrastruktur.

Fazit

Hosting wird für viele Unternehmen zur sinnvollen Antwort auf die steigenden Anforderungen an Sicherheit, Stabilität und Verfügbarkeit von Servern und Systemen. Besonders beim ERP zeigt sich, wie stark ein professioneller Betrieb im Alltag entlastet. Risiken sinken, Kosten bleiben kalkulierbar, und die zentralen Geschäftsprozesse laufen in einem verlässlichen Umfeld. Mit einer spezialisierten Plattform wie der OBT Swiss Cloud lässt sich Abacus sicher und performant betreiben – und das auch ohne komplette Auslagerungsstrategie. Oft genügt ein erster Schritt, systemrelevante Anwendungen wie das ERP gezielt ins Hosting zu überführen, um sofort spürbare Vorteile zu erzielen. (OBT/mc/ps)