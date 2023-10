OBT: HR-Services – Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können

OBT zeigt die Bandbreite des HR-Service-Angebots auf. Zudem erfahren Sie, wie diese Dienstleistungen mit den anderen Bereichen von OBT verknüpft sind.

Die Herausforderungen im HR-Management werden auch für KMU immer komplexer. Neue Regulative, zunehmende Automatisierung, sich ändernde Gesetze und der Fachkräftemangel binden viele Ressourcen – Ressourcen, die gerade kleinere und mittelgrosse Unternehmen gewinnbringender in ihr Kerngeschäft investieren sollten – und verlangen teilweise sehr spezifisches Fachwissen, dessen Aneignung Zeit und Geld kostet. Das gezielte Outsourcing bestimmter HR-Aufgaben kann ein Weg sein, damit sich Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihr Kern- und Tagesgeschäft fokussieren können.

Ge­samter HR-Le­bens­zyklus ab­ge­deckt

Outsourcing im HR-Bereich ist in vielen Köpfen vor allem mit dem Auslagern der Lohnbuchhaltung verknüpft. Dies ist beispielsweise im angelsächsischen Raum weit verbreitet. Allerdings umfassen die Dienstleistungen von OBT den gesamten HR-Lebenszyklus vom Eintritt bis zum Austritt. Dabei bietet OBT folgende HR-Services an:

Digitalisierung im HR

Legal & Tax im HR

Outsourcing & Consulting im HR

Internationales im HR

Dank der Zugehörigkeit zum Netzwerk von Baker Tilly sind diese nicht nur für nationale Firmen mit einer Handvoll Mitarbeitenden geeignet, sondern auch für KMU mit einigen hundert Mitarbeitenden und Ablegern im Ausland. Zudem unterstützt OBT Bestands- und Neukunden auch bei neuen HR-Herausforderungen rund um die Arbeitswelt 4.0. Dazu zählen beispielsweise Home-Office im In- und Ausland, digitale Arbeitsinstrumente oder neue und flexible Arbeitszeitmodelle.

Durch das gezielte Outsourcing von nicht wertschöpfenden HR-Tätigkeiten wie Administration, Arbeitsverträge, Reglemente, Arbeitszeugnisse oder Payrolling, bieten die OBT Experten den Kunden nicht nur Entlastung, sondern echten Mehrwert. Sie profitieren einerseits von tieferen Fixkosten, andererseits aber auch davon, dass die Stellvertretung jederzeit gewährleistet ist und sich unter dem Dach von OBT nicht nur HR-Spezialistinnen und -Spezialisten befinden, sondern auch Steuerberater, Treuhänder, Rechtsexperten oder Finanzfachkräfte.

Als führender Abacus-Vertriebspartner mit ausgewiesenen IT-Spezialistinnen und -Spezialisten unterstützt OBT seine Kunden auch bei HR-Digitalisierungsprojekten. Diese umfassen Abacus-Lösungen genauso wie die Integration in andere Business-Intelligence-Prozesse. Und auch um die Sicherheit der sensiblen Personaldaten brauchen sich OBT Kunden keine Sorgen zu machen. Dank der OBT Swiss Cloud sind auch sensible Personaldaten gut geschützt, und eine dauerhafte Verfügbarkeit, Stabilität und Sicherheit sind gewährleistet.



Alles aus einer Hand zu trans­pa­renten Kosten

Wie in allen anderen Fachgebieten denken und agieren die OBT Experten auch im HR-Bereich unternehmerisch. Und ganz wichtig: Egal um welche Dienstleistungen oder Fragestellungen es geht: Die Kunden haben immer einen Ansprechpartner für alle Facetten der operativen oder konzeptionellen HR-Arbeit – selbst bei arbeitsrechtlichen Problemen. Getreu der OBT Maxime: Persönlich und gut schweizerisch erhalten die Kunden alles aus einer Hand und zu transparenten Kosten.

OBT HR-Ser­vices: Dienst­lei­stung mit Mehrwert

Die OBT HR-Fachexperten beraten die Kunden ganzheitlich und rechtssicher. Dabei decken unsere Dienstleistungen den gesamten HR-Lebenszyklus ab – vom Eintritt bis zum Austritt der Mitarbeitenden. Dies im nationalen und internationalen Kontext und mit einer transparenten Kostenstruktur. Zudem profitieren Sie auch von unserer IT-Kompetenz. Indem wir diese mit unserem HR-Fachwissen kombinieren, können wir auch Ihr Unternehmen ins digitale HR-Zeitalter führen. (OBT/mc)