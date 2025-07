LumApps und Beekeeper schliessen sich zusammen

Zürich – LumApps, ein global tätiges Unternehmen im Bereich Intranetplattformen der nächsten Generation, hat eine verbindliche Vereinbarung zum Zusammenschluss mit Beekeeper, eine der führenden Mobile-First-Plattformen für operative Teams, unterzeichnet.

Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit über 1 Milliarde US-Dollar und schafft den ersten KI-gestützten Employee Hub – eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Kommunikation für Mitarbeitende im Büro und im operativen Bereich.

Ein europäisches Unicorn mit globaler Vision

Beekeeper wurde 2012 als Spin-off der ETH Zürich von Cristian Grossmann, Flavio Pfaffhauser, Daniel Sztutwojner und Andreas Slotosch gegründet. Mit dieser Fusion transformiert sich Beekeeper gemeinsam mit LumApps zu einem europäischen Unicorn. Das neue Unternehmen vereint Schweizer Ingenieurskunst mit globaler Reichweite und setzt neue Massstäbe für skalierbare, moderne Arbeitsplatztechnologien „Made in Europe“.

LumApps ist auf KI-gestützte Intranetlösungen für Büroteams spezialisiert, während Beekeeper sich auf mobile Lösungen für operative Mitarbeitende in Branchen wie Industrie, Detailhandel und Baugewerbe konzentriert. Gemeinsam werden sie eine umfassende Abdeckung der Belegschaft über Branchen und Regionen hinweg ermöglichen – mit neuen Möglichkeiten für Cross-Selling, skalierte Distribution und beschleunigte Innovation.

Ein europäisches Powerhouse entsteht

Das neue Unternehmen wird über 7 Millionen Nutzerinnen und Nutzer bei über 2’000 Kundinnen und Kunden in allen wichtigen Branchen bedienen. Mit rund 150 Millionen US-Dollar an wiederkehrenden Umsätzen und einem globalen Team von über 600 Mitarbeitenden – darunter eine schnell wachsende Präsenz in Japan – ist die Plattform für ein beschleunigtes Wachstum gut aufgestellt.

Dieser Schritt positioniert die LumApps Group als klaren Marktführer im Bereich Intranet Packaged Solutions (IPS) – gemessen an Umsatz, Nutzerzahlen und aktiven Lizenzen – und definiert gleichzeitig die Kategorie neu: als erste vollständige Employee-Experience-Lösung für Mitarbeitende im Büro und im operativen Bereich.

Seit 2021 hat LumApps durch vier gezielte Akquisitionen sein Wachstum beschleunigt – darunter Novastream, HeyAxel, Vizir und Teach on Mars. Diese gezielte M&A-Strategie bleibt zentral, da das Unternehmen sich weiterhin entwickelt und den Markt konsolidiert, der durch Trends wie KI-Einführung, hybrides Arbeiten und digitale Kommunikation geprägt ist. Mit einem adressierbaren Markt von 10 Milliarden US-Dollar, der jährlich um 15 % wächst*, will das Unternehmen bis 2030 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer erreichen.

«Beekeeper hat eine bahnbrechende Plattform für operative Mitarbeitende geschaffen, die Engagement und Produktivität steigert», sagte Sébastien Ricard, CEO und Mitgründer von LumApps. «Gemeinsam werden LumApps und Beekeeper alle Mitarbeitenden weltweit in dieser neuen Arbeitswelt unterstützen. Ich freue mich sehr, das Beekeeper-Team in der LumApps-Familie willkommen zu heissen.»

«LumApps hat durch Innovation und KI das Mitarbeiter-Engagement neu definiert», sagte Cris Grossmann, CEO und Mitgründer von Beekeeper. «Beide Unternehmen teilen die Vision und die Leidenschaft, Mitarbeitende zu Höchstleistungen zu befähigen. Diese Partnerschaft ist ein mutiger Schritt, der unsere Branche transformieren wird – mit dem Erfolg der Front- und Bürokräfte im Zentrum.»

«Gemeinsam werden unsere Innovations- und Integrationsanstrengungen eine einzigartige Plattform für Unternehmen und ihre Teams schaffen», sagte Élie Mélois, Chief Product & Technology Officer und Mitgründer von LumApps.

«Wir verschieben die Grenzen dessen, was eine Intranetplattform leisten kann, indem wir Beschäftigte auf neue Weise unterstützen und Innovation für unsere Kunden und die gesamte Branche vorantreiben.»

LumApps wird seit 2024 von Bridgepoint unterstützt, einem der weltweit tätigen börsennotierten Investoren für Private Assets in Wachstumsunternehmen.

«Wir sind stolz, visionäre Gründer wie Sébastien, Élie und Cris zu unterstützen, die transformative Produkte entwickeln und globale Marktführer aufbauen», sagten David Nicault, Partner & Head of Technology, und Nadia Cid, Direktorin bei Bridgepoint. «Mit LumApps und Beekeeper vereinen sich zwei perfekt ergänzende Plattformen und definieren neu, was im Bereich Employee Experience möglich ist. Mit Produktführerschaft, einer KI-nativen Architektur und globaler Skalierung ist das

kombinierte Unternehmen ideal positioniert, eine zunehmend relevante Kategorie anzuführen – und Mitarbeitende in allen Branchen zu verbinden und zu stärken.»

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im Juli 2025 abgeschlossen. LumApps bleibt mehrheitlich im Besitz von Bridgepoint verwalteten Fonds. (Beekeeper/mc/hfu)

