sgv: KMU brauchen verlässliche Rahmenbedingungen bei der Kreditvergabe

Stellungnahme des Schweiz. Gewerbeverbandes: Der Bundesrat hat heute die Botschaft zur Revision des Bankengesetzes verab­schie­det. Zudem sollen Grossbanken, nament­lich die UBS, Beteiligungen an auslän­di schen Tochtergesellschaften vollständig mit Eigenkapital unterlegen. Die Regulierung ist für KMU eine Herausforderung.

Die Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen: Der Bundesrat will die Kapitalregeln für Banken verschärfen. Zudem sollen Grossbanken Beteiligungen an ausländische Tochtergesellschaften vollständig mit Eigenkapital unterlegen. Für das Schweizer Gewerbe ist das keine gute Lösung. «Die Kosten der Regulierung werden auch KMU zu spüren bekommen», sagt Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes.

KMU sind auf einen funktionierenden und verlässlichen Zugang zu Bankkrediten angewiesen. Bereits heute gestaltet sich dieser Zugang anspruchsvoller als früher.

Verschiedene Erhebungen, darunter eine Umfrage des Schweizerischen Gewerbeverbands sowie eine im Auftrag des SECO erstellte Studie, weisen darauf hin, dass die Kreditvergabe an KMU tendenziell restriktiver erfolgt. Besonders betroffen sind Unternehmen mit begrenzter Eigenkapitalbasis, die stärker auf flexible Finanzierungslösungen angewiesen sind.

Die Kosten der Regulierung im Bereich der Eigenkapitalvorschriften für Grossbanken werden auch KMU zu spüren bekommen.

Urs Furrer, Direktor Schweizerischer Gewerbeverband sgv: «Zusätzliche regulatorische Anforderungen treffen die Branche in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit. Geopolitische Spannungen, protektionistische Tendenzen sowie steigende Finanzierungskosten erschweren die wirtschaftliche Planung zusätzlich.»

Die KMU erwarten von der Politik Rückbesinnung auf ihre Stärken: tiefe Abgaben, wenig Vorschriften und ein unternehmensfreundliches Umfeld. Von international tätigen Banken erwarten die KMU, dass sie ihre besondere Verantwortung wahrnehmen und ihr Risikomanagement so ausgestalten, dass Rettungsaktionen durch den Bund künftig ausgeschlossen sind. (sgv/mc)