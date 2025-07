OBT: Nachhaltigkeit – ein strategischer Erfolgsfaktor für zukunftsfähige Unternehmen

St. Gallen – Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern sowohl für globale Unternehmen als auch für Schweizer KMU ein zentraler Erfolgsfaktor. Angesichts wachsender Herausforderungen wird die Entwicklung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie immer wichtiger. Unternehmen müssen sich nicht nur den gesetzlichen Vorgaben anpassen, sondern auch den steigenden Erwartungen von Kunden, Investoren, Mitarbeitenden und der Gesellschaft gerecht werden. Der Artikel zeigt auf, wie eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsberatung Unternehmen zukunfts- und «enkelfähig» machen kann.

Eine erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie ist mehr als eine blosse Anpassung an regulatorische Vorgaben – sie schafft langfristige Werte. Unternehmen, die Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Geschäftsstrategie integrieren, profitieren von Wettbewerbsvorteilen, Kosteneinsparungen und einer positiven Unternehmensreputation. Nachhaltigkeitsstrategien umfassen ökonomische, ökologische, soziale und regulatorische Aspekte und sind mit den globalen Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) verknüpft.

«Enkelfähigkeit» als Leitprinzip

Viele Nachhaltigkeitsstrategien konzentrieren sich auf kurzfristige Effekte, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen oder das Markenimage zu stärken. Um echte Mehrwerte zu schaffen und Wirkung zu erzielen, greift ein solches Vorgehen unseres Erachtens zu kurz und ist eine verpasste Chance. KMU, die vielerorts bereits über Generationen erfolgreich geführt werden, dienen als Beispiele. Eine «enkelfähige» Strategie berücksichtigt somit nicht nur die aktuellen Stakeholder, sondern auch zukünftige Generationen und Einflussgruppen. Sie schafft resiliente Unternehmen und Geschäftsmodelle, reduziert Umweltrisiken, schont Ressourcen, führt zu Kosteneinsparungen und fördert die soziale Gerechtigkeit.

Nachhaltigkeitsberatung von OBT – mehr als eine regulatorische Pflicht

Unsere Nachhaltigkeitsberatung erfüllt nicht nur die Compliance-Anforderungen, sondern geht bewusst einen Schritt weiter und pflegt diese mittels ganzheitlichen Ansatzes in die strategische Planung ein. Ziel von OBT ist es, die Unternehmen auf dem Weg zur «Enkelfähigkeit» zu begleiten. Wir beschränken uns nicht nur auf ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG), sondern verbinden diese Themen mit der wirtschaftlichen Sichtweise und Planung, damit auch der finanzielle Erfolg nachhaltig gesichert werden kann.

Für die OBT Expertinnen und Experten ist es von zentraler Bedeutung, alle vier Ebenen ausbalanciert zu analysieren und entsprechende Massnahmen und Ziele ausgewogen auszuwählen und anzugehen. Wir sind überzeugt, dass wir damit Ihre Organisation und Ihre personellen Ressourcen optimal auf den Weg in die Zukunft mitnehmen können.

So geht OBT vor

Idealerweise starten wir mit unserem OBT Quick Screen. Dieser ermöglicht uns eine gute und umfassende VR- und C-Level-Sicht.

Nachdem wir die Resultate eingehend analysiert und auf ihre Wesentlichkeit überprüft haben, kann das weitere Vorgehen wie unten aufgezeigt aussehen. Dabei können wir mit dem OBT weiten Netzwerk von Fachspezialisten und deren Erfahrung ein optimales Set-up anbieten und entsprechend zielgerichtet auf Ihre Bedürfnisse eingehen.

Quick Screen: Identifikation Ihrer Ausgangslage aus Sicht der Nachhaltigkeit mit einer Wesentlichkeitsanalyse – Stärken und Schwächen in der bestehenden Strategie

Zukunftsorientierte Strategieentwicklung: Gap- und Stakeholder-Analyse helfen als Fundament, Ihre Strategie nachhaltig zu machen

Implementierung von messbaren Nachhaltigkeitszielen: Implementierung von KPIs zur Erfolgskontrolle

Kommunikations- und Stakeholder-Management: Aufbau von Transparenz und Vertrauen durch glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation

Begleitung: Kontrolle der operativen Ziele, basierend auf kontinuierlicher Verbesserung

Best Practices: erfolgreich für die Zukunft

Nicht nur Unternehmen wie Patagonia oder Vaude zeigen, dass nachhaltiges Wirken und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind. Viele Schweizer KMU werden zu Recht als Rückgrat unserer Wirtschaft bezeichnet – und dies seit Jahrzehnten. Ohne umsichtiges Unternehmertum wäre dies nicht möglich gewesen.

Die steigenden sowie sich schnell ändernden Herausforderungen und Rahmenbedingungen wie Arbeits-/ Fachkräftemangel, Umweltaspekte, höhere Anforderungen diverser Stakeholder (Mitarbeitende, Verwaltung usw.) oder geopolitische Einflüsse auf die Beschaffung, die Lieferketten und die Kosten verlangen unseres Erachtens von den Unternehmen auch neue Antworten, die strategisch anzupacken sind. Daher versteht OBT Nachhaltigkeit als Chance und nicht als regulatorische Pflichtübung. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen diese Chance zu nutzen. Unsere Beratung orientiert sich an erprobten Best Practices und passt diese individuell auf Ihre Bedürfnisse an.

Fazit

Nachhaltigkeit muss mehr sein als ein kurzfristiges Projekt – sie sollte ein Fundament für zukunftsfähige Unternehmensstrategien bilden. Mit unserer Beratung unterstützen wir Unternehmen dabei, «enkelfähige» Konzepte zu entwickeln, die wirtschaftlichen Erfolg mit einer nachhaltigen Verantwortung verbinden. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf das nächste Level zu heben. (OBT/mc/ps)