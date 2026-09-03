Procimmo: Das ehemalige Sanaro-Industrieareal in Vouvry startet seine Transformation

Zürich – Die Baubewilligung für die Sanierung des ehemaligen Sanaro-Industrieareals in Vouvry (VS) ist rechtskräftig. Damit beginnt die Transformation dieses für das Chablais bedeutenden Standorts zu einem neuen, vielseitig nutzbaren Gewerbe- und Industriezentrum, das künftig mehreren Industrie- und Handwerksunternehmen Raum bieten wird.

Während mehrerer Jahrzehnte war das Areal Standort von Sanaro, einem auf die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und Süssstoffen spezialisierten Unternehmen. Nach der Einstellung der Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 hinterliess die Schliessung deutliche emotionale und wirtschaftliche Spuren in der Region: zahlreiche Arbeitsplätze gingen verloren und ein etablierter Industriebetrieb verschwand. Seither wartete das Areal auf eine neue Perspektive.

Im August 2024 wurde das Areal von Procimmo Real Estate SICAV – Industrial erworben. Heute steht es im Zentrum eines umfassenden Sanierungsprojekts. Anstatt auf einen vollständigen Neubau zu setzen, legt Procimmo den Fokus auf die Transformation und Aufwertung der bestehenden Gebäudesubstanz. Ziel ist es, den Industriestandort an die heutigen Bedürfnisse der Unternehmen anzupassen und gleichzeitig seinen ursprünglichen Charakter zu bewahren.

Das Areal wird zu einem vielseitig nutzbaren Gewerbe- und Industriezentrum weiterentwickelt, das unterschiedlichen Industrie-, Handwerks- und Logistikunternehmen Platz bietet. Das Gebäude wird so umgestaltet, dass mehrere unabhängige Flächen unterschiedlicher Grösse auf verschiedenen Ebenen entstehen. Dies ermöglicht eine hohe Flexibilität und erlaubt es, auf die individuellen Bedürfnisse der künftigen Nutzer einzugehen.

Das Projekt sieht zudem zusätzliche Gebäudeöffnungen sowie eine Neugestaltung der Aussenbereiche vor. Dadurch wird der Standort modernisiert, ohne seinen industriellen Charakter zu verlieren. Besonderes Augenmerk gilt auch der Funktionalität des Areals: Parkplätze, Zufahrten für Lastwagen sowie Verkehrs- und Erschliessungsflächen werden neu geschaffen beziehungsweise reorganisiert, um optimale Voraussetzungen für unterschiedliche Nutzungen zu gewährleisten.

«Unser Ziel ist es, diesem prägenden Gebäude neues Leben einzuhauchen und neuen Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich hier unter modernen, flexiblen und attraktiven Bedingungen zu entwickeln. Das Projekt steht ganz im Zeichen einer nachhaltigen Aufwertung der bestehenden Bausubstanz und leistet gleichzeitig einen Beitrag zur wirtschaftlichen Wiederbelebung des Standorts», erklärt Ludovic Dutoit, Portfolio Manager bei PROCIMMO SA.

Die Vermarktung der Flächen ist bereits angelaufen, und die ersten Bauarbeiten haben begonnen. Dank seiner strategischen Lage im Herzen des Chablais, der flexibel nutzbaren Flächen und der hochwertigen Infrastruktur bietet das künftige Gewerbe- und Industriezentrum attraktive Ansiedlungsmöglichkeiten für Industrie-, Handwerks- und Logistikunternehmen aus der Region. (Procimmo/mc/ps)