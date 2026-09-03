Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK: Ankündigung einer Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung des Teilvermögens «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV beabsichtigt, im Oktober 2026 eine Kapitalerhöhung zwischen CHF 70 und 100 Millionen durchzuführen.

Die Zeichnungsfrist wird vom 12.10.2026 bis zum 23.10.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 30.10.2026 erfolgen.

Der genaue Betrag der Kapitalerhöhung sowie der Emissionsprospekt und der Zeichnungsschein werden am 05.10.2026 veröffentlicht.

Die Jahresergebnisse des Teilvermögens per 30.06.2026 werden Ende September veröffentlicht.

Diese Kapitalaufnahme dient insbesondere der Finanzierung des Erwerbs von mehreren bereits identifizierten Wohnliegenschaften aus der Pipeline des Fonds mit attraktiven Renditen. (Procimmo/mc/ps)