Procimmo: Erweiterung der Geschäftsleitung

Zürich – Per März 2022 ist die Geschäftsleitung der Procimmo SA mit der Ernennung von zwei neuen Personen erweitert worden: Jessica Brackmann und Besnik Bytyqi stossen zum bestehenden Team und stärken damit das Management des Real Estate Asset Managers, das bisher aus drei Mitgliedern bestand.

Jessica Brackmann ist seit 2017 bei der Procimmo SA tätig und Fund Managerin des «Procimmo Swiss Commercial Fund II». Sie wird neu als Chief Investment Officer für alle Fonds der Procimmo SA verantwortlich sein und zusammen mit den Teams des Fund Managements die Entwicklung des Immobiliengeschäfts vorantreiben. Gegenüber den Investoren der Fonds wird Jessica Brackmann fortan die Hauptansprechpartnerin sein. Jessica Brackmann hat ein Architekturstudium als Diplom-Ingenieurin (FH) absolviert und verfügt über einen Abschluss in Immobilienökonomie von der International Real Estate Business School (IREBS) der Universität Regensburg. Sie startete ihre Karriere 2007 bei Jones Lang LaSalle in Frankfurt am Main und arbeitete vor ihrer Tätigkeit bei der Procimmo SA in der Immobilienberatung der KPMG und UBS.

Besnik Bytyqi arbeitet seit Januar 2021 bei der Procimmo SA als Head of Corporate Accounting and Finance und ist neu als Chief Financial Officer tätig. Er wird fortan für die Buchhaltung und die Finanzen des Unternehmens verantwortlich sein. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre bei Finanzunternehmen in Kanada und zuletzt bei der PwC in der Schweiz (Genf) im Bereich der Revision. Besnik Bytyqi verfügt über einen Master in Buchhaltung, Controlling und Finanzen der Universität Lausanne – HEC Lausanne und ist Mitglied der Organisation «Chartered Professional Accountants of Canada (CPA)».

Gleichzeitig wird Terence Kast, bisher Leiter Legal, Compliance & Risk, Mitglied der Geschäftsleitung und seit 2014 bei der Procimmo SA, zum Chief Operation Officer befördert. Er wird fortan einen grossen Teil der Aufgaben der Unternehmensführung von Arno Kneubühler übernehmen, der seit 2015 CEO der Firma ist.

Mit der Ernennung obengenannter Personen und deren Know-how bzw. Expertise wird die Firma auf Stufe Geschäftsleitung weiter gestärkt.

Per 1. März 2022 setzt sich die Geschäftsleitung der Procimmo SA wie folgt zusammen: Arno Kneubühler (CEO), Terence Kast (COO), Peter Keller (Leiter Architektur & Bau), Jessica Brackmann (CIO) und Besnik Bytyqi (CFO).

Die Procimmo SA wünscht Jessica Brackmann und Besnik Bytyqi in ihrer neuen Funktion als GL-Mitglieder sowie Terence Kast als COO viel Erfolg und Befriedigung. (Procimmo/mc/ps)