Plazza schliesst Schönbächler-Übernahme ab

Zürich – Die Immobiliengesellschaft Plazza hat die im Mai angekündigte Übernahme der A. Schönbächler & Co. vollzogen. Damit wird rückwirkend zum 1. Januar 2025 ein Liegenschaftenportfolio in Affoltern am Albis übernommen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Das zugekaufte Portfolio hat eine Fläche von rund 14’500 Quadratmetern. Darauf befinden sich 48 Wohnungen sowie eine Entwicklungsparzelle, für die eine rechtskräftige Baubewilligung zur Realisierung von 92 Wohnungen vorliege. Der Kaufpreis wird nicht genannt.

Laut früheren Angaben liegt der jährliche Mietertrag derzeit bei 1,2 Millionen Franken. Er soll in den nächsten Jahren auf 4,8 Millionen ansteigen. (awp/mc/pg)