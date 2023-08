Procimmo-Fonds dürfen zusammengeführt werden

Zürich – Nach der per 31. Mai 2023 erfolgten Umwandlung des Fonds Procimmo Swiss Commercial Fund II in ein Teilvermögen der Procimmo Real Estate SICAV hat die FINMA am 22. August 2023 die Vereinigung der beiden bestehenden Teilvermögen und die diesbezüglichen Änderungen des Anlagereglements genehmigt.

Vor der Genehmigung durch die FINMA fand am 17. August 2023 eine ausserordentliche Generalversammlung der SICAV statt, bei der die Aktionärinnen und Aktionäre die Vereinigung der beiden Teilvermögen «Swiss Commercial Fund» und «Swiss Commercial Fund II» angenommen haben. Das alleinige Teilvermögen, das aus dieser Vereinigung hervorgeht, wird «Swiss Commercial Fund» heissen.

Wie bereits am 8. Juni 2023 kommuniziert ist die Ausschüttung der Dividenden, welche sich aus der Dividende des Teilvermögens «Swiss Commercial Fund» und aus derjenigen des verkürzten Geschäftsjahrs des Anteilvermögens «Swiss Commercial Fund II» bzw. des Procimmo Swiss Commercial Fund II zusammensetzen, vorbehältlich der Genehmigung durch die Generalversammlung der entsprechenden Aktionärinnen und Aktionäre Ende Oktober 2023 vorgesehen.

Aufgrund der Vereinigung ist per Ende Oktober 2023 geplant, das Teilvermögen «Swiss Commercial Fund II» von der SIX Swiss Exchange zu dekotieren. Gleichzeitig ist für die neuen Aktien im Teilvermögen «Swiss Commercial Fund» eine Kotierung vorgesehen.

Die Vereinigung der beiden Teilvermögen und die Änderungen des Anlagereglements treten am 31. Oktober 2023 in Kraft. (Procimmo/mc)