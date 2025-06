Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK (ex-I56): Erfolgreiche und überzeichnete Kapitalerhöhung

Immobilien kaufen ohne Eigenkapital? Anleitung für den strategischen Vermögensaufbau

Nach einer Durststrecke zieht die Immobilienkonjunktur in Deutschland wieder an – und mit ihr die Preise für Neu- und Bestandsbauten. In vielen Regionen des Landes bieten sich derzeit attraktive Einstiegschancen für Kapitalanleger.