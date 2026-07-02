Procimmo Group SA: Veräusserung des Aktienkapitals der Streetbox SA und der PIO 1 SA

Zug – Die Procimmo Group AG hat beschlossen, die Gesellschaften Streetbox SA und PIO 1 SA zu veräussern, wobei Letztere über die Konzerntochtergesellschaft Procimmo Invest AG gehalten wird. Das Aktienkapital beider Gesellschaften wurde vollständig an die Herren Arno Kneubühler, Cédric Leimer und Michel Niklaus verkauft. Der Vollzug des Verkaufs der Streetbox SA und der PIO 1 SA an die genannten Erwerber erfolgte am 1. Juli 2026.

Die Streetbox SA bezweckt das Halten und Verwalten der Marke sowie der Immaterialgüterrechte des Streetbox-Konzepts. Die Streetbox SA beabsichtigt künftig, die internationale Expansion des Streetbox-Konzepts zu unterstützen, insbesondere in Frankreich und Deutschland.

Die Veräusserung der Streetbox SA an die Herren Kneubühler, Leimer und Niklaus hat keine Auswirkungen auf die von der PROCIMMO SA im Rahmen ihrer verschiedenen Anlagevehikel verwalteten Streetbox-Liegenschaften.

Die PIO 1 SA wurde im Januar 2024 gegründet, hat jedoch bislang keine Geschäftstätigkeit ausgeübt. Die neuen Aktionäre beabsichtigen, die Gesellschaft künftig für den Erwerb von Renditeliegenschaften zu nutzen. (Procimmo/mc/ps)