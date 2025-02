Procimmo Real Estate SICAV – Industrial: Deutlich gesteigertes Halbjahresergebnis

Zürich – Per 31. Dezember 2024 setzt das Teilvermögen «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV sein Wachstum fort und weist ein Nettoergebnis von CHF 33.5 Millionen aus, was einer deutlichen Steigerung von 15.1% im Vergleich zum 31. Dezember 2023 entspricht.

Per 31. Dezember 2024 beläuft sich das Total der Erträge (sechs Monate) auf CHF 58.3 Millionen, während sich das Total der Aufwände auf CHF 24.8 Millionen beläuft. Die effiziente Kostenkontrolle ermöglicht es dem Teilvermögen, eine EBIT-Marge von 71.91% zu erreichen, was eine Steigerung gegenüber dem 31. Dezember 2023 (69.41%) darstellt.

Die Mieteinnahmen über sechs Monate belaufen sich auf CHF 55.5 Millionen, was einem Anstieg von 2.6% im Vergleich zum 31. Dezember 2023 entspricht. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich auf die zusätzlichen Einnahmen aus den im Laufe des Jahres getätigten Akquisitionen zurückzuführen und in geringerem Masse auf den Rückgang der Leerstandsquote auf 10.82% (gegenüber 11.04 % per Dezember 2023).

Was die anderen Kennzahlen betrifft, beträgt der TER GAV 0.89%, während die Anlagerendite über sechs Monate bei 2.00% liegt. Der Nettoinventarwert beläuft sich auf CHF 139.93 pro Aktie, und die Fremdfinanzierungsquote sinkt auf 27.50%.

Das Asset-Rotationsprogramm, das 2024 durch den Verkauf wenig rentabler Immobilien und den Erwerb von Liegenschaften mit überdurchschnittlichen Renditen sehr erfolgreich war, wird fortgesetzt. (pd/mc)