Procimmo Real Estate SICAV – Industrial nimmt 91,3 Mio Franken auf

Zürich – Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich einen Betrag von CHF 91.3 Millionen für das Teilvermögen «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen.

Die Zeichnungsfrist dauerte vom 26. Mai bis zum 05. Juni 2026 und die Liberierung der Aktien wird am 12. Juni 2026 erfolgen.

Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 639’894 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien auf 12’158’001.

Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb neuer Liegenschaften verwendet werden, die Renditen im Einklang mit der Strategie des Teilvermögens aufweisen, sowie für Investitionen in Entwicklungsprojekte mit hoher Wertschöpfung und einem Potenzial zur Steigerung des Mietertrags.

Mit einem Bruttovermögen von 2.2 Milliarden Franken ist die Procimmo Real Estate SICAV – Industrial der grösste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienfonds der Schweiz, der auf Industrie, Gewerbe und Logistik spezialisiert ist. (Procimmo/mc)