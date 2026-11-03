Procimmo Real Estate SICAV – Industrial: Veröffentlichung des Emissionsprospekts

Zürich – Die Fondsleitung PROCIMMO SA führt für den Procimmo Real Estate SICAV, Teilvermögen «Industrial», eine Kapitalerhöhung mit einem Zielvolumen von CHF 60.7 Millionen durch und gibt maximal 434’214 neue Aktien aus.

Die Zeichnungsfrist wird vom 09.11.2026 bis zum 20.11.2026 stattfinden, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 27.11.2026 erfolgen. Die Bezugsrechte werden vom 09.11.2026 bis zum 18.11.2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 28 bestehende Aktien für 1 neue Aktie festgelegt. Der Emissionspreis beläuft sich auf netto CHF 143.34 je Aktie (einschliesslich Emissionskommission).

Im Übrigen wird auf den Emissionsprospekt sowie auf den Zeichnungsschein im Anhang verwiesen.

Mit dem aufgenommenen Kapital werden attraktive Immobilien erworben, welche bereits angebunden werden konnten. (Procimmo/mc/ps)