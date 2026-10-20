Schweizer DHG Group stellt ihr erstes Wohnbauprojekt in Dubai fertig

Dubai – Mit der Übergabe von Helvetia Residences im Wert von CHF 165 Millionen erreicht die Schweizer Immobilien- und Baugruppe einen Meilenstein ihrer Expansion in den VAE. Zwei weitere Wohnbauprojekte befinden sich bereits im Bau.

Die Schweizer Immobilien- und Baugruppe DHG hat ihr erstes Projekt in Dubai fertiggestellt – drei Jahre nach der Gründung ihrer lokalen Tochtergesellschaft DHG Properties. Helvetia Residences in Jumeirah Village Circle umfasst 430 Wohnungen und hat ein Entwicklungsvolumen von USD 200 Millionen. Sämtliche Wohnungen wurden vor der Fertigstellung verkauft. Die Bauarbeiten wurden innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen, die Übergaben an die Eigentümer sind inzwischen angelaufen.

Für die Schweizer Gruppe ist Helvetia Residences das erste fertiggestellte Referenzprojekt in den VAE, wo sie ergänzend zu ihren etablierten Aktivitäten in der Schweiz ein internationales Geschäft aufbaut.

Von Schweizer Wurzeln zur internationalen Expansion

DHG wurde 1994 von Blagoje Antic in der Schweiz gegründet und hat sich zu einer vertikal integrierten Unternehmensgruppe entwickelt. Ihre Geschäftsfelder umfassen Immobilieninvestitionen, Projektentwicklung, Bau, Immobilien- und Facility Management sowie Hospitality.

Mit der Gründung von DHG Properties in Dubai im Jahr 2023 übertrug die Gruppe diese Erfahrung auf einen Markt, in dem sie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten sieht. Im Mittelpunkt ihrer Positionierung steht die Anwendung von Schweizer Baukompetenz, Qualitätsstandards und Projektmanagement auf Wohnbauprojekte in den VAE.

«Die VAE haben uns durch die Klarheit ihrer langfristigen Vision und die Geschwindigkeit überzeugt, mit der diese Vision in Infrastruktur, Wohnquartiere und neue Investitionsmöglichkeiten umgesetzt wird. DHG engagiert sich langfristig in den VAE, wächst mit Disziplin und wählt Projekte mit attraktivem Renditepotenzial aus», sagt Blagoje Antic, Verwaltungsratspräsident, CEO und Gründer der DHG Group.

Erste Fertigstellung schafft lokale Referenz

Helvetia Residences ist das erste fertiggestellte Projekt der DHG-Wohnimmobilienmarke Helvetia. Auf 25 Stockwerken und mehr als 73’000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche bietet es Studios sowie Wohnungen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern. Die Bauzeit betrug 24 Monate. In der intensivsten Bauphase waren mehr als 1’100 Bauarbeiter, Techniker und Ingenieure im Einsatz.

Das Projekt verbindet Smart-Home-Technologie mit begrünten Aussenbereichen, einem Swimmingpool, Fitnesseinrichtungen, einer Joggingstrecke und einem Padelplatz auf dem Dach. Die Wahl des Standorts Jumeirah Village Circle fiel aufgrund des etablierten Wohnumfelds und der guten Anbindung an Dubais Geschäfts- und Freizeitangebote.

Mit der Fertigstellung des vollständig verkauften Projekts schafft DHG eine lokale Referenz für die Realisierung weiterer Bauvorhaben. Für die Käufer markiert die Übergabe den Schritt vom Erwerb einer Immobilie ab Plan zu einem fertiggestellten Objekt, das bezogen oder vermietet werden kann.

Ausbau der Geschäftstätigkeit

Zwei weitere Helvetia-Projekte befinden sich im Bau: Helvetia Verde in Meydan Horizon mit 108 Wohnungen und Helvetia Marine auf Dubai Islands, das bereits vor Baubeginn vollständig verkauft war. Die Fertigstellung beider Projekte ist für 2028 vorgesehen. Zusammen mit Helvetia Residences bilden sie ein VAE-Portfolio im Wert von rund CHF 300 Millionen.

DHG erweitert ihre Aktivitäten in den VAE über die Projektentwicklung und den Verkauf hinaus auf Bau und Immobilienmanagement. Dabei folgt sie dem vertikal integrierten Geschäftsmodell, das die Gruppe in der Schweiz etabliert hat. Innerhalb von drei Jahren nach dem Markteintritt entwickelt sich DHG Properties damit zu einer integrierten Immobilienplattform, die die wesentlichen Stufen der Wertschöpfungskette abdeckt. (DHG/mc/ps)