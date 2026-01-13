Property One stärkt strategische Führung mit geplanter Wahl von Daniel Kuster in den Verwaltungsrat

Zürich / Zug – Die Property One beabsichtigt, Daniel Kuster an den ordentlichen Generalversammlungen der Property One Partners AG sowie der Property One Investors AG im April 2026 zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Gleichzeitig wird Daniel Kuster das Unternehmen im Rahmen einer erweiterten Zusammenarbeit bei der künftigen Ausrichtung und Weiterentwicklung begleiten und seine langjährige Erfahrung aktiv einbringen.

Mit Daniel Kuster gewinnt Property One eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in leitenden Funktionen, Verwaltungsräten und Anlagegremien. Seine berufliche Laufbahn umfasst Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen. Unter anderem war er langjähriger CEO der Fundamenta Group (Schweiz) AG sowie Geschäftsführer einer Immobilen-Anlagestiftung. Heute ist Daniel Kuster als unabhängiger Verwaltungsrat, Stiftungsrat und strategischer Sparring-Partner tätig.

Neben seiner künftigen Rolle im Verwaltungsrat wird die enge Zusammenarbeit zwischen Daniel Kuster, der gesamten Geschäftsleitung und der Organisation eine zentrale Rolle in der weiteren Unternehmensentwicklung einnehmen. In enger Abstimmung mit dem Gesamtverwaltungsrat wird er die strategische Weiterentwicklung der Gruppe sowie deren operative Umsetzung aktiv mitgestalten.

Kevin Hinder, Co-Founder und CEO der Property One: «Mit Daniel Kuster gewinnen wir eine Persönlichkeit, die strategische Tiefe, operative Erfahrung und unternehmerisches Denken auf einzigartige Weise vereint. Seine breite Erfahrung in Unternehmensführung und -entwicklung, Governance und Strukturierung von Geschäftsmodellen wird uns dabei unterstützen, Property One konzeptionell wie organisatorisch auf das nächste Entwicklungsniveau zu führen. Wir freuen uns sehr, ihn künftig sowohl im Verwaltungsrat als auch als Sparring-Partner an unserer Seite zu haben.»

Auch Daniel Kuster blickt der neuen Aufgabe mit grosser Motivation entgegen: «Property One steht für unternehmerische Klarheit, Qualität und langfristiges Denken. Die Ambition der Gruppe, ihre Projekte und Plattformen strategisch weiterzuentwickeln, operativ exzellent umzusetzen und dabei eine starke, wertebasierte Unternehmenskultur zu fördern, hat mich überzeugt. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung einzubringen und die weitere Entwicklung der Gruppe gemeinsam mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung aktiv mitzugestalten.»

Die Wahl von Daniel Kuster in den Verwaltungsrat ist für die ordentliche Generalversammlung im April 2026 vorgesehen und steht unter Vorbehalt der Zustimmung der FINMA. (Property One/mc/ps)

Über Property One

Property One ist ein Schweizer Unternehmen für ganzheitliche Immobiliendienstleistungen und Real Estate Asset Management. Mit rund 70 Mitarbeitenden deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien ab – von der Analyse und Bewertung über die Entwicklung, Realisation und den Verkauf bis hin zur Finanzierung. Damit schafft Property One massgeschneid erte Lösungen für die unterschiedlichen Anforderungen ihrer Kundschaft.

Als lizenzierte Verwalterin von Kollektivvermögen (FINMA) bietet Property One qualifizierten Investorinnen und Investoren Zugang zu exklusiven Anlageprodukten im Schweizer Immobilien- und Hypothekarmarkt. Das Unternehmen entwickelt Strategien für Immobilien-Portfolios, steuert komplexe Projektentwicklungen und gestaltet massgeschneiderte Finanzierungslösungen – mit dem Ziel, nachhaltige Werte zu schaffen.