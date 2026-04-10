PRETIUM Real Estate Fund startet Kapitalerhöhung von rund CHF 48 Millionen

Frauenfeld – Die Fondsleitung PRETIUM Invest AG startet die Kapitalerhöhung für den PRETIUM Real Estate Fund am 13. April 2026.

Die Fondsleitung PRETIUM Invest AG führt für den PRETIUM Real Estate Fund vom 13. April bis zum 21. April 2026, 12.00 Uhr MEZ, eine Kapitalerhöhung von bis zu maximal CHF 47.9 Millionen durch. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils fünf (5) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil gegen Bezahlung des Emissionspreises in Schweizer Franken. Es werden maximal 456‘799 neue Anteile ausgegeben.

Die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile erhöht sich dadurch von 2’283’995 auf maximal 2’740’794 Anteile. Der Ausgabepreis beträgt CHF 104.92 netto pro Anteil und wurde gemäss Fondsvertrag (§ 17 Ziffer 3) festgelegt. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist, basierend auf den eingegangenen Zeichnungen, bestimmt.

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht ausgeübt wurden, verfallen nach dem 21. April, 12.00 Uhr MEZ, wertlos. Die Liberierung der neu auszugebenden Anteile erfolgt am 24. April 2026.

Der Emissionserlös wird für die Rückführung von Fremdfinanzierungen sowie für den Kauf von Liegenschaften verwendet.

Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf der Website von Pretium oder auf Swiss Fund Data verfügbar. Diese Meldung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen dar.

(Pretium/mc/hfu)