REYL Intesa Sanpaolo: Über die richtige Übertragung des Erbes

Die Weitergabe des Erbes zwischen Generationen ist eine wichtige Phase im Leben einer Familie. Es stellt einerseits die Arbeit und Mühen der vorhergehenden Generation dar und verkörpert andererseits die Chancen für die nächste Generation.

von Richard Albrecht, Head of Wealth Management, REYL Intesa Sanpaolo

Die Baby-Boomers sind eine der reichsten Generationen in der Geschichte. Sie beginnen nun mit der Übergabe der angesammelten Vermögenswerte. So sollten die Millenials über die kommenden 25 Jahre hinweg 100 Billionen US-Dollar erben. Dieser Trend ist für Vermögensverwalter äusserst wichtig, um die Chancen wahrnehmen zu können, die sich aus dieser Entwicklung ergeben.

Wie funktioniert die Übertragung des Erbes?

Die Übertragung des Erbes zwischen Generationen umfasst sämtliche Vermögenswerte wie Immobilien, Wertpapieranlagen, Unternehmen oder persönliche Wertobjekte. Der Vorgang ist nicht einfach nur eine Transaktion, sondern ist vielmehr mit dem Vermächtnis, den Werten und den Ambitionen der Familie verknüpft.

In den letzten Jahrzehnten wurden die finanziellen Umfelder und regulatorischen Vorschriften immer komplexer. So änderte sich auch die Art und Weise, wie ein Erbe übergeben wird. Denn dazu bedarf es einer guten Planung und ausgeklügelter Strategien. Gemäss dem von Swiss Banking eingerichteten Bankenbarometer 2023 zählen zu den Chancen für den Schweizer Bankensektor im Laufe der nächsten zwölf Monate – neben den Zinssatzerhöhungen – die verbesserte digitale Nutzung durch Kunden und die Förderung des nachhaltigen Finanzwesens.

Die Strategien der Finanzplanung

Für eine gute Übergabe des Erbes ist ein kompletter Nachfolgeplan unerlässlich. Eine frühzeitige Regelung muss Testamente umfassen, die die Aufteilung der Vermögenswerte festlegen wie auch eine hervorragende Kontrolle und den besten Schutz bieten sollen. Ebenso müssen dabei Weisungen in Bezug auf gesundheitliche Anliegen und Pflege enthalten sein, sodass den persönlichen Wünschen Folge geleistet wird.

Neben der eigentlichen Nachfolgeplanung spielen langfristige Anlagestrategien eine wichtige Rolle hinsichtlich Schutz und Wachstum des Erbes. Eine Ausgewogenheit zwischen Risiko und Rendite, eine Diversifizierung der Vermögenswerte und eine Planung der liquiden Mittel sind ebenso zu berücksichtigende Faktoren, um zu garantieren, dass das Erbe nicht einfach nur auf die nachfolgende Generation übertragen wird, sondern auch mit ihr wächst.

In der Praxis bevorzugen die Investoren von morgen hybride, fluide Systeme und stützen sich auf ein Wissen aus einer Mischung von digitaler Welt und menschlichen Kontakten, ohne schwerfällige Bürokratie in Kauf nehmen zu müssen. Ebenso wandeln sich Präferenzen und Ziele, was Investments betrifft. Die NextGen ist inzwischen viel mehr an nachhaltigen Anlagen und an Produkten interessiert, bei denen es um den Menschen und erneuerbare Energien geht.

Letztere sind jedoch mit Risiken verbunden, die Vermögensverwalter einbeziehen sollten. Beispielsweise sind die bestehenden Möglichkeiten für Impact Investing eher auf Private als auf Public Markets zu finden, was sich auf die Liquidität und die Vermögensallokation auswirkt. Vermögensverwalter müssen sich mit diesen Möglichkeiten und Problemen auseinandersetzen, um das optimale Ergebnis für jeden Kunden zu erzielen.

Die Rolle der Berater

Entscheidend ist die richtige Zusammensetzung eines erfahrenen professionellen Teams, bestehend aus Finanzberatern, Juristen mit speziellem Wissen in der Nachfolgeplanung und Steuerberatern. Diese Experten können individuelle Beratung leisten und bei den technischen wie auch emotionalen Aspekten der Übergabe des Erbes zur Seite stehen. Denn die Komplexität der Übertragung erfordert unbedingt die Einbeziehung und das Wissen von Fachleuten. Relationship Managers können Familientreffen in die Wege leiten, damit alle Parteien Klarheit haben und sich einig sind. Solche Zusammenkünfte dürften sich als wesentlich erweisen, um zu einem gemeinsamen Verständnis zu kommen und um konstruktiv auf sämtliche Anliegen und Sorgen einzugehen.

Ein Zukunftsbereich

Die Weitergabe des Erbes zwischen Generationen ist ein dynamischer Prozess, der eine laufende Betreuung und eine kontinuierliche Bewertung erfordert. Entwicklungen in Bezug auf die Gesetzgebung, die familiären Dynamiken und die finanzielle Lage können Anpassungen bestehender Pläne erforderlich machen. Heutzutage müssen Vermögensverwalter sich diesbezüglich umfangreiche Kompetenzen aneignen. Es geht nicht mehr einfach nur darum, auf neue Anforderungen zu reagieren, sondern auch darum, neue Trends vorwegzunehmen und in einem zunehmend globalisierten Dienstleistungsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Besondere Aufmerksamkeit sollte technologischen Risiken geschenkt werden, wie der Cybersicherheit, dem Datenschutz und Schutz vor Betrug bei bestimmten Investments und thematischen Projekten. (REYL Intesa Sanpaolo/mc)