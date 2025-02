REYL Market Insight: Die Arbeitsplätze der Zukunft

Von Alessandro Pecci, Leiter Human Resources & Organisation, REYL Intesa Sanpaolo

Genf / Zürich – Finanzleute der Zukunft haben Job übergreifende Kompetenzen. Dabei werden soziale Fähigkeiten stärker nachgefragt als rein technische Kriterien.

2018 sorgte eine renommierte Studie für Aufsehen in der Personalbranche: Laut einer Gruppe von Experten aus den Bereichen Technik, Wirtschaft und Wissenschaft sind 85 Prozent der Arbeitsplätze noch nicht geschaffen worden, die es im Jahr 2030 geben wird.

Damals wurde der Bericht heftig kritisiert, und einige hielten die Vorhersage für einen „Mythos“ oder „lächerlich“. Seitdem hat sich dieser Trend jedoch verstärkt, insbesondere im Bereich der Technologie, wo wir einen ständigen Wandel beobachten. Nehmen Sie zum Beispiel Java, die Programmiersprache, mit der ich zu arbeiten begann. Sie wurde fast 20 Jahre nach meiner Geburt im Jahr 1973 entwickelt, und damals wäre eine Stellenanzeige in einer Zeitung für einen „Java-Backend-Programmierer“ sicherlich seltsam gewesen.

Arbeitsplätze verändern sich

Der ökologische und technologische Wandel, die Umgestaltung der Lieferketten und die veränderten Erwartungen der Konsumenten schaffen in allen Branchen und Regionen eine Nachfrage nach neuen Arbeitsplätzen. Wir wissen nicht genau, wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen werden. Was wir wissen, ist, dass eine grössere Flexibilität in Bezug auf das Erlernen und die Entwicklung von Fähigkeiten erforderlich sein wird.

Angesichts der Welle neuer Technologien, der Trends, die die Geschäftsmodelle verändern, und der sich wandelnden Arbeitsteilung zwischen Arbeitnehmern und Maschinen, die die derzeitigen Berufsbilder verändert, werden sich die für die meisten Arbeitsplätze erforderlichen Qualifikationen weiterhin erheblich verändern. Dabei sind die grössten Veränderungen bei den Qualifikationen im Bereich der Finanzdienstleistungen zu erwarten.

Eine wesentliche Fähigkeit für das Private Banking ist die Fähigkeit, Daten zu analysieren und zu interpretieren, sie effektiv zu präsentieren und auf dieser Grundlage fundierte Entscheidungen zu treffen. Nur wer in diesen Bereichen überragende Leistungen erbringt, kann mit der Konkurrenz mithalten und sicherstellen, dass die von uns getroffenen Entscheidungen nachhaltig und gegenüber den Aufsichtsbehörden, die zunehmend Einfluss auf das Geschäftsverhalten nehmen, vertretbar sind.

Ebenso wichtig ist es, die Kundenbeziehungen zu verbessern, um eine enge Verbindung mit ihnen aufrechtzuerhalten. Die Markttrends zeigen uns, dass sich ihre Bedürfnisse, Anliegen und Investitionsansätze mit einer wachsenden Nachfrage nach Diversifizierung und Kultiviertheit weiterentwickeln. Darüber hinaus verändert sich auch die demografische Struktur der Kunden. Dabei nimmt die Zahl der jüngeren Kunden – einschliesslich der Millennials und der Generation Z – deutlich zu. Sie haben andere Erwartungen als frühere Generationen; sie sind technologisch versierter und sozial bewusster und wünschen sich Transparenz und Individualität bei ihren Finanzdienstleistungen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die Fähigkeiten im Kundenmanagement zu verbessern, um exzellente Kundendienste anbieten zu können, die ein Unterscheidungsmerkmal erfolgreicher Private-Banking-Praxen sind.

Bedeutung von transversalen Fähigkeiten

Die Bedeutung von Job übergreifenden Kompetenzen hat stark zugenommen. Während die Fachkräfte von heute darauf achten, ihre technischen Fähigkeiten beizubehalten, wird von ihnen jetzt auch erwartet, dass sie mit einer breiteren Palette von Fähigkeiten ausgestattet sind, die mit der Art und Weise zusammenhängen, wie sie denken, mit ihrer Umwelt interagieren und Entscheidungen treffen.

Insgesamt werden soziale Fähigkeiten – wie Überzeugungskraft, emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, andere zu unterrichten – branchenübergreifend stärker nachgefragt als rein technische Fähigkeiten. Inhaltliche Fähigkeiten (einschliesslich IKT-Kenntnisse und aktives Lernen), kognitive Fähigkeiten (wie Kreativität und mathematisches Denken) und prozessbezogene Fähigkeiten (wie aktives Zuhören und kritisches Denken) sind bereits ein wachsender Teil der Anforderungen an die Kernkompetenzen in vielen Branchen.

Noch wichtiger ist, dass die transversalen Fähigkeiten den höchsten Grad an Wiederverwendbarkeit aufweisen, was bedeutet, dass sie sektor- und berufsübergreifend anwendbar sind.

Kreativität – eine transversale Fähigkeit für lebenslanges Lernen

An die persönliche Entwicklung moderner Arbeitnehmer werden heute höhere Erwartungen gestellt. Sie reichen von technischen Fähigkeiten bis hin zu weicheren Fähigkeiten wie Mentoring, öffentliches Reden und Förderung einer positiven Unternehmenskultur.

Kreativität ist eine weitere Fähigkeit, die mehr Aufmerksamkeit verdient. Pädagogen und Arbeitgeber sind sich zunehmend der Tatsache bewusst, dass Kreativität in allen Fächern des Lehrplans und in allen Lebensbereichen von Bedeutung ist. In den meisten Ländern und Branchen wird Kreativität jedoch nicht systematisch gelehrt oder gefördert. Dadurch stellt sich die Frage, wie sie entwickelt und gefördert werden kann. In gewisser Weise kann man Kreativität als einen Muskel betrachten, der täglich trainiert werden muss. Das ist eine gute Nachricht! Andererseits gibt es keine Standardanweisungen, um diesen Muskel zu trainieren, sondern er beruht auf persönlicher Entdeckung und Neugier, dem Experimentieren mit neuen Ideen und der Bereitschaft, Fehler zu machen. Mit anderen Worten: Kontinuierliches Lernen ist eine Schlüsseleigenschaft, die am modernen Arbeitsplatz erforderlich ist.