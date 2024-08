REYL Market Insight: Einheit macht stark

Marktbericht von Stephan C. Aepli, Head of External Asset Managers, REYL Intesa Sanpaolo

Genf/Zürich – Da die externen Vermögensverwalter (EVV) in der Schweiz seit 2023 nach dem Inkrafttreten des FinfraG und des FinfraG unter dem Bewilligungssystem der FINMA tätig sind, erhalten sie heute die seit vielen Jahren erwartete gesetzliche Anerkennung. Diese neue Realität bietet dem Beruf des unabhängigen Vermögensverwalters gute Perspektiven.

Laut den jüngsten von der FINMA vorgelegten Statistiken beschäftigen die meisten der bisher zugelassenen Vermögensverwalter und Trustees als Aktiengesellschaften konstituierte Kleinstunternehmen weniger als drei Vollzeitstellen. Das von den 1’187 am 31. Dezember 2023 bewilligten Instituten verwaltete Gesamtvermögen belief sich auf rund 216 Milliarden Franken. Insgesamt waren Ende 2023 noch fast 600 Bewilligungsgesuche zu bearbeiten, darunter eine Reihe von Anträgen für grössere EVV.

Aufgrund der immer anspruchsvolleren neuen Vorschriften sind die Kosten der EVV in den letzten zehn Jahren stark angestiegen. Dasselbe gilt für die Zeit, die für Verwaltungsaufgaben aufgewendet werden muss.

Mehr als ein Drittel der Unternehmen sieht in den nächsten zehn Jahren die Notwendigkeit, ihre Eigentümer und Führungskräfte zu erneuern. Die Jagd nach Talenten wird hart sein, da die Kandidaten sowohl von unabhängigen Vermögensverwaltungsstrukturen als auch von Banken umworben werden.

Nur wenige EVVs – und Banken – sind derzeit in der Lage, die Erwartungen der neuen Kundengeneration zu erfassen und vollständig zu erfüllen. Die Entwicklung und Pflege eines speziellen Angebots für diese neue Klientel wird den EVV viel Arbeit machen und sie immer wieder zu Innovationen anregen.

Schliesslich steht für alle bewilligten EVV ein nächster entscheidender Schritt an: die erste aufsichtsrechtliche Prüfung durch die FINMA. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen wird die Häufigkeit dieser Prüfung durch das Risikoprofil bestimmt, das jeder Struktur zugewiesen wird. Während diese Hürde von der grossen Mehrheit der EVVs problemlos genommen werden wird, ist es nicht unmöglich, dass die starken Anforderungen der FINMA, die zweifellos hoch sind und bleiben werden, eine Reihe von EVVs dazu veranlassen werden, ihre Unabhängigkeit in Frage zu stellen.

Wie können EVV diesen Herausforderungen begegnen?

Die Etablierung einer dauerhaften Zusammenarbeit zwischen mehreren EVV könnte dazu führen, dass unterstützende Funktionen wie Finanzforschung, Back-Office, Risikomanagement, Compliance, administrative Personal- und Lohnverwaltung, IT-Tools, KI und digitale Prozesse durch die Gründung eines gemeinsamen Dienstleistungsunternehmens zusammengelegt werden. Dies würde eine Lastenteilung und damit eine Kostenoptimierung für jede EVV ermöglichen, die Anteilseigner oder Kunde der Struktur ist.

Die Fusion mit einem anderen Akteur kann ein Mittel sein, um das Überleben eines Unternehmens zu sichern – unter Verzicht auf einen gewissen Grad an Autonomie . Vor allem wenn sich der ermöglichen in einer Wachstumsphase befindet oder Schwierigkeiten hat, die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen. Eine Fusion sollte den Zugang zu zusätzlichen Kompetenzen, einer robusten Organisation, einem ergänzenden Dienstleistungsangebot und neuen Kundenkreisen oder Märkten ermöglichen.

Da eine Fusion sehr komplex ist und vor allem auf den zwischenmenschlichen Beziehungen der neuen Partnern beruht, sollte das durch den Prozess eingebrachte frische Blut idealerweise zu einer neuen Kultur führen, in der sich die Werte aller Beteiligten und die Generationen vermischen. Für ein Unternehmen mit älteren Managern bedeutet die Ankunft jüngerer Kollegen, dass der Status quo in Frage gestellt wird und normalerweise Innovationen gefördert werden.

In die Zukunft blicken

Die Zusammenschlüsse zwischen EVVs werden wahrscheinlich die Konsolidierung der Branche beschleunigen, die bislang noch nicht sehr dynamisch ist. Es ist vielleicht nicht nur eine Frage von Monaten, sondern eher von Jahren, bis sich dieser Trend materialisiert. Die ständig steigenden Anforderungen der FINMA werden sicherlich eine Reihe von Akteuren der Branche zum Nachdenken anregen. Diese Entwicklung dürfte ermöglichen aller Grössen betreffen, da die Problematik der kritischen Grösse in diesem Sektor sehr schwer zu quantifizieren bleibt, da die Geschäftsmodelle so vielfältig sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der neue regulatorische Rahmen den Sektor der unabhängigen Vermögensverwaltung noch stärker als unumgänglichen Akteur auf dem Schweizer Finanzplatz etabliert. Aufgrund der Qualität der Akteure und der Vielfalt des Angebots, das auf einer wirklich offenen Architektur beruht, hat er ein beträchtliches Wachstumspotenzial.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die EVV-Strukturen an der Seite ihrer Bankpartner weiter wachsen werden, da ihr Geschäftsmodell attraktiv ist und viele Akteure eine echte Innovationsfähigkeit an den Tag legen.

Auch wenn es noch viele Herausforderungen zu bewältigen gilt, dürften die nächsten Jahre für die unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz profitabel sein. (REYL/mc/ps)