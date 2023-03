REYL Market Insight: Nachhaltigkeit – die Auswirkungen der Regulierung auf Finanzprodukte

Marktbericht von Jon Duncan, Chief Impact Officer, REYL Intesa Sanpaolo

Genf / Zürich – Die langfristige Kapitalallokation konzentriert sich zunehmend auf die Erzielung risikoangepasster Renditen bei gleichzeitiger positiver Wirkung. Dieser Wandel wird durch vier Faktoren vorangetrieben: ein wachsender wissenschaftlicher Konsens über langfristige biophysikalische Risiken wie Klimawandel und Artenvielfalt, ein Wandel in der Konsumentenstimmung hin zu nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen, die langfristige wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und der rasche Wandel in Regulierung und Politik.

Dieses sich schnell verändernde regulatorische Umfeld wird sich darauf auswirken, wie Risiken bepreist und Produkte gestaltet, vermarktet und vertrieben werden. Es ist auch von zentraler Bedeutung für die Finanzmärkte, da es sicherstellt, dass sie effizient funktionieren und gleichzeitig die Teilnehmer und den Markt vor systemischen Risiken schützen.

Nachhaltigkeit betrifft alle diese Ziele:

Systemstabilität: Regulierungsbehörden und Marktteilnehmer anerkennen, dass Klima- und Biodiversitätsrisiken wesentliche exogene Risiken für die langfristige Marktstabilität darstellen. Schutz der Marktteilnehmer: Da das Wachstum von ESG-Produkten in den letzten Jahren das von traditionellen Anlageprodukten überholt hat, sind sich die Regulierungsbehörden nun der zunehmenden Greenwashing-Risiken für Anleger bewusst. Markteffizienz: Die falsche Bewertung sozialer und biophysikalischer externer Kosten gilt als eine der wichtigsten Marktineffizienzen, die das derzeitige nicht nachhaltige Wachstum verursachen.

Die Regulierungsbehörden bemühen sich, die exogenen biophysikalischen Systemrisiken zu verringern, den Marktteilnehmern einen angemessenen Überblick über die Nachhaltigkeitsrisiken zu verschaffen und wirksame Preissignale für ökologische Externalitäten zu setzen, um die Markteffizienz zu gewährleisten.

Das Tempo des Wandels ist weltweit unterschiedlich. Während Europa ein Vorreiter war, haben die USA die Absicht gezeigt, Gesetze zu erlassen, aber eine wachsende Anti-ESG-Bewegung gewinnt vor den Wahlen 2024 an Zugkraft. In Asien versuchen die Regierungen, mit ihren westlichen Pendants gleichzuziehen.

Europa als Vorreiter

Die Europäische Kommission strebt den Übergang zu einem kohlenstoffarmen, ressourceneffizienten und sozial integrativen Wirtschaftswachstum an. Zu diesem Zweck hat sie eine Taxonomie der grünen Wirtschaft entwickelt, die einen Rahmen für Wirtschaftstätigkeiten vorgibt, die auf sechs ökologische und drei soziale Zielsetzungen ausgerichtet sind. Die Taxonomie gilt als wirksames Instrument zur Förderung grüner Wirtschaftstätigkeiten, ist jedoch in einem sich schnell entwickelnden geopolitischen Umfeld Gegenstand heftiger Debatten. So war beispielsweise die Einbeziehung von Kernkraft und Gas als Übergangsbetriebsstoffe umstritten.

Die EU macht jedoch weiterhin Fortschritte bei der politischen Angleichung und erzielte Anfang des Monats eine Einigung über die europäischen Vorschriften für grüne Anleihen. Der europäische Standard für grüne Anleihen (EUGBS) richtet sich an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die auf den Kapitalmärkten Mittel zur Finanzierung ihrer grünen Investitionen aufnehmen möchten. Mindestens 85 Prozent der durch die Anleihe aufgenommenen Mittel müssen für wirtschaftliche Aktivitäten verwendet werden, die mit der Taxonomierichtlinie übereinstimmen. Goldman Sachs und Bloomberg schätzen, dass im Jahr 2023 grüne Anleihen im Wert von 600 Milliarden EUR emittiert werden, wodurch der Markt bis zum Jahresende auf über zwei Billionen EUR anwachsen könnte.

Langfristige Auswirkungen

Die regulatorische Richtung impliziert eine Zukunft, die zunehmend durch ein kohlenstoffarmes, sozial integratives und ressourceneffizientes Wirtschaftswachstum geprägt ist. Der Übergang zu einer «grünen Wirtschaft» wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen, wahrscheinlich volatil sein und sich auf die historischen Risiko-Rendite-Profile in verschiedenen Sektoren, Anlageklassen und Regionen auswirken. Wir gehen zum Beispiel davon aus, dass nach der Taxonomie ausgerichtete Wirtschaftstätigkeiten Zugang zu Kapital und Wachstumschancen haben werden; die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass die Investitionen in saubere Energien bis 2030 auf über zwei Billionen US-Dollar ansteigen werden, was einer Steigerung von mehr als 50 Prozent gegenüber 2022 entspricht. 1)

Aus der Performance-Perspektive erwarten wir eine Zunahme nachhaltigkeitsbezogener Benchmarks, um eine produktivere Diskussion über Risiko, Ertrag und Wirkung zu führen. Wir erwarten auch eine Entwicklung von Gebührenstrukturen, die an die Erzielung von Ergebnissen gebunden sind.

Aus der Produktperspektive wird der Zugang zu und die Verarbeitung von ESG- und Auswirkungsdaten die Innovation bei liquiden Strategien vorantreiben, die versuchen, mehrere Nachhaltigkeitsthemen zu erfassen. Wir erwarten Innovationen bei Strategien mit Kohlenstoff-Absicherung und Long-Short-Ansätzen, die auf die Gewinner und Verlierer des Übergangs zu einer grünen Wirtschaft abzielen.

Und schliesslich erwarten wir als Folge der Private Markets, die ein direktes Engagement in grüne Wachstumschancen erlauben, eine Zunahme der Fonds, die ein Engagement in diesen Themen anbieten. Das Wachstum der Mittelzuflüsse in Impact-Strategien auf den Private Markets wird durch Plattformen gefördert, die einen digitalen Zugang und geringere Ticketgrössen ermöglichen, und durch Blended-Finance-Produktinnovationen, die Risikominderungs- und/oder Liquiditätsmerkmale aufweisen, weiter unterstützt. Während die regulatorische Dynamik das Wachstum im Bereich der Impact-Produkte vorantreibt, ist es wichtig zu erkennen, dass nicht alle grünen oder Impact-Investitionen überdurchschnittliche Renditen bieten. Die Anleger müssen bei der Umschichtung ihrer Portfolios einen vorsichtigen und ausgewogenen Ansatz verfolgen, um die mit dem Übergang zur grünen Wirtschaft verbundenen Risiken und Chancen zu steuern. (REYL/mc/ps)

1) World Energy Outlook – Topics – IEA